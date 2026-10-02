Valoarea importurilor de cafea ale blocului comunitar s-a dublat în ultimul deceniu

Uniunea Europeană a importat anul trecut 2,9 milioane de tone de cafea din țări din afara UE, iar peste jumătate din aceste importuri au venit din Brazilia și Vietnam, arată datele publicate joi de Eurostat.

Conform acestor date, cantitatea de cafea importată de statele membre UE a crescut ușor în ultimul deceniu, de la 2,7 milioane de tone în anul 2015, până la 2,9 milioane de tone în anul 2025, însă valoarea acestor importuri s-a dublat, de la 8,6 miliarde euro în 2015, până la 18,7 miliarde euro anul trecut.

Cea mai mare parte a cafelei importate anul trecut de UE a provenit din două țări: Brazilia (1,005 milioane de tone, adică 34% din totalul importurilor din afara UE) și Vietnam (587.500 de tone, 20%). Pe locurile următoare se situează Uganda (262.400 de tone, 9%), Columbia (162.900 de tone, 6%) și Honduras (136.500 de tone, 5%).

Aproximativ o treime dintre importurile de cafea ale blocului comunitar au fost realizate de Germania (1,010 milioane de tone, adică 34% din totalul importurilor din afara UE), urmată de Italia (608.000 de tone, 21%), Spania (281.600 de tone, 10%), Belgia (269.200 de tone, 9%) și Țările de Jos (216.600 de tone, 7%).

De asemenea, datele Eurostat arată că, anul trecut, în UE s-au produs peste 2,2 milioane de tone de cafea, cafea decofeinizată sau cafea prăjită (inclusiv înlocuitori de cafea). Comparativ cu situația din 2025, cantitatea de cafea produsă în UE a crescut cu 12%.

Producția de cafea a UE a avut o valoare de aproape 19 miliarde euro în anul 2025. Dintre țările UE care au raportat date, Germania a produs cea mai mare cantitate de cafea anul trecut (561.200 de tone, adică 25% din producția totală a UE), fiind urmată de Italia (514.200 de tone; 23%), Spania (211.900 de tone; 10%), Franța (146.800 de tone; 7%), Polonia (134.800 de tone; 6%), Suedia (79.400 de tone; 4%) și Finlanda (39.000 de tone; 2%).

Împreună, aceste șapte țări au fost responsabile pentru 77% din producția totală de cafea a Uniunii Europene.

Ziua internațională a cafelei, marcată anual la 1 octombrie, are ca obiectiv recunoașterea cafelei ca fiind mult mai mult decât o simplă comandă într-o cafenea. Aceasta poate fi, simultan, o cultură agricolă, un produs de export, un ritual zilnic, un simbol al ospitalității, o artă, un obicei la locul de muncă și un ingredient creativ.