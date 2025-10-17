Ilie Bolojan: Până la finalul acestui an vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro, aproape 25% din ceea ce încasează România într-un an

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că până la finalul acestui an vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro, o sumă destul de mare, aproape 25% din ceea ce încasează România într-un an. El a mai spus că anul viitor, din păcate, dobânzile pe care le va plăti România se vor apropia de 3% din PIB.

”Estimarea pe care Ministerul de Finanţe a făcut-o este că până la finalul acestui an vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro, deci 150 de miliarde de lei, ceea ce este o sumă destul de mare, este aproape 25% din ceea ce încasează România într-un an”, a spus premierul Ilie Bolojan, la RRA.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, ”România cheltuie în fiecare an cu 25% mai mulţi bani decât încasează”.

”Într-o traducere şi mai plastică, fondul total de salarii în sectorul public din România se ridică la aproximativ 150 de miliarde de lei, într-un an. Deci, dacă România lucrează în condiţii normale, face aceleaşi investiţii pe care le-a făcut până acum, se comportă la fel, dacă nu ia împrumutul pe care îl ia în fiecare an, practic nu poate plăti niciun salariu, în sectorul public”, a spus el.

Şeful Executivului a menţionat că ”deficitul bugetar este foarte mare iar dobânzile pentru banii pe care îi împrumută România an de an cresc în fiecare an”.

”Gândiţi-vă că anul acesta se ridică la aproximativ 11 miliarde de euro, deci aproximativ 55 de miliarde de lei, iar anul viitor, pentru că şi anul acesta s-au luat credite şi indiferent ce guvern este şi anul viitor vor trebui luate creditele, pentru că nu poţi recupera asemenea diferenţe între cheltuieli şi venituri într-un an, îţi trebuie un număr de ani să ajungi la o valoare rezonabilă. Anul viitor, din păcate, dobânzile pe care le va plăti România se vor apropia de 3% din PIB. Deci sunt nişte dobânzi foarte mari şi dacă nu ne corectăm cheltuielil, în sensul să le scădem dacă nu ne încasăm veniturile cele pe care le-am stabilit şi trebuie să le încasăm şi dacă nu ne calculăm investiţiile în aşa fel încât să existe un calcul cât mai corect, adică lucrăm atât cât ne putem permite şi celelalte le prioritizăm şi le eşalonăm, în anii următori, spaţiul fiscal va fi tot mai mic şi practic vom fi un fel de agenţie de plăţi care va plăti dobânzi. (..) Nu este o situaţie comodă cea în care suntem, pentru că am cheltuit mai mult decât ne-am putut permite ani de zile, nu ne-am încasat veniturile şi în acelaşi timp am contractat lucrări de investiţii într-un cuantum atât de mare încât nu le mai putem duce”, a subliniat premierul.