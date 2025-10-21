Închirierea de trotinete electrice, interzisă în Praga din 2026 din cauza ‘haosului’ de pe trotuare

Praga va interzice închirierea de trotinete electrice, începând cu luna ianuarie 2026, viceprimarul criticând această modalitate de transport pentru ‘haosul’ pe care îl provoacă pe trotuare, transmite Reuters.

Consilierii locali au aprobat luni o revizuire a reglementărilor privind opțiunile de transport partajat în orașul cu aproape 1,4 milioane de locuitori, ale cărui străzi pietruite și istorie au atras peste 8 milioane de turiști în 2024.

Deși bicicletele – atât cu pedale, cât și electrice – sunt vizate de noi reguli privind locurile în care pot fi parcate, trotinetele electrice nu sunt abordate în regulament, ceea ce va duce în mod automat la eliminarea efectivă a trotinetelor electrice partajate în capitala Cehiei.

‘Sfârșitul trotinetelor electrice aprobat!’, a scris luni pe rețeaua X, președintele Partidului Piraților, Zdenek Hrib, viceprimar responsabil cu transportul în cadrul primăriei orașului Praga.

‘Introducem reguli clare care vor elibera spațiul public de traficul necontrolat de trotinete, care erau adesea folosite în centrul orașului mai mult ca atracție turistică decât ca mijloc de transport și provocau haos pe trotuare și în zonele pietonale’, se mai arată în postarea viceprimarului.

Praga se alătură astfel altor destinații turistice europene populare, care în ultimii ani au luat măsuri împotriva trotinetelor electrice. Mai multe orașe au impus reguli stricte de siguranță, cum ar fi purtarea căștilor și asigurarea în Italia, sau au interzis complet închirierile, ca în Paris și Madrid. Finlanda a interzis copiilor sub 15 ani să le utilizeze.

Autoritățile din Praga au declarat că au acționat în urma plângerilor locuitorilor cu privire la pericolele reprezentate de trotinetele care trec în viteză pe trotuare sau în parcuri sau blochează trotuarele sau locurile de parcare atunci când nu sunt utilizate.

Edilii din Praga, care doresc să promoveze utilizarea pe scară largă a serviciilor de biciclete partajate, susțin că trotinetele electrice au rate de accidente mai mari decât bicicletele.

Lime, unul dintre cei mai mari operatori de trotinete electrice partajate din Praga, a declarat că regretă decizia consilierilor locali.

În orașele în care există un ‘dialog constructiv’ cu operatorii, ‘trotinetele pot funcționa foarte bine și pot servi cetățenii’, a declarat directorul Lime din Cehia, Vaclav Petr, citat de agenția de știri cehă CTK.