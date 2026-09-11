INS: Câştigul salarial mediu brut, în iulie 2026, a fost 9.709 lei, în creştere cu 1,5% faţă de luna iunie 2026

Câştigul salarial mediu brut, în iulie 2026, a fost 9.709 lei, în creştere cu 1,5% faţă de luna iunie 2026, iar comparativ cu luna iulie a anului precedent, acesta s-a majorat cu 5,5%, anunţă, INS. În iulie 2026, în topul domeniilor cu cel mai mare câştig salarial se află activităţile de programare şi activităţile de consultanţă în tehnologia informaţiei (13.464 lei) şi extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (13.140 lei).

„În luna iulie 2026, câştigul salarial mediu brut a fost 9.709 lei, cu 145 lei (1,5%) mai mare decât cel înregistrat în luna iunie 2026. Câştigul salarial mediu net a fost 5.820 lei, în creştere cu 86 lei (1,5%) faţă de luna iunie 2026. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de programare şi activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (13.464 lei) şi în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (13.140 lei), iar cele mai mici în alte activităţi de servicii (2.986 lei) şi în pescuit şi acvacultură (3.023 lei)”, anunţă, vineri, INS.

Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 5,5%, potrivit datelor INS.

INS precizează că indicele câştigului salarial real a fost 97,5% în luna iulie 2026 faţă de luna iulie 2025 şi de 100,9%, faţă de luna iunie 2026.

Raportat la octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 241,1%, cu 2,2 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna iunie 2026.

În luna iulie 2026, comparativ cu iunie 2026, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, de vacanţă ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), arată INS.

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi reducerilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN Rev.3 au fost următoarele: 23,4% în activităţi juridice şi de contabilitate, respectiv 20,2% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale; între 8,0% şi 14,5% în activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, activităţi de închiriere şi leasing, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; între 3,5% şi 6,5% în fabricarea produselor textile, activităţi de poştă şi de curier, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, activităţi de investigaţii şi protecţie, pescuit şi acvacultură, activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri, activităţi asociative diverse, industria metalurgică, comerţ cu amănuntul.

În acelaşi timp, scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna iunie 2026 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar şi de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN Rev.3 au fost între 7,5% şi 11,5% în fabricarea produselor din tutun, activităţi de editare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, telecomunicaţii, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice; între 1,5% şi 4,5% în intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor, alte activităţi extractive, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală. În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu net a crescut uşor în sănătate şi asistenţă socială (1,5%), respectiv în administraţia publică (0,6%) şi a scăzut uşor în învăţământ (1,1%), arată INS.