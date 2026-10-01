Nicușor Dan: O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri seara că o prezență a Alianței pentru Unirea Românilor la guvernare ar afecta relația cu partenerii țării, atât pe partea de securitate, cât și pe cea de Uniunea Europeană.

La finalul vizitei oficiale efectuate în Cehia, șeful statului a fost întrebat, într-o conferință de presă cu jurnaliștii români, dacă are ca variantă să dea un mandat de premier desemnat către PSD și dacă va condiționa ca acesta să nu coopteze AUR la guvernare.

‘La a doua întrebare răspunsul este afirmativ, nu din vreo lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru că am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni și mandatul acesta spune – păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții. O prezență a AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri – și pe partea de securitate, și pe partea de Uniune Europeană. România nu își permite asta în momentul ăsta și acesta este mandatul pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni’, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a spus că singurul lucru cert în acest moment este că luni după-amiaza, după consultările cu partidele politice, va nominaliza un alt candidat la funcția de prim-ministru.

‘Evident că după aceste aproape cinci luni de tatonări, de discuții, am multe nume în cap. Și nu numai eu. Au circulat scenarii, voturi, cred că suntem toți experți. (…) Numai că nu ar fi constituțional să mă pronunț înainte să am o nouă consultare cu partidele politice. După ce o să am discuții oficiale cu toate partidele, poate și discuții informale în zilele acestea până luni, o să îmi formez o idee și în baza acestui cumul de informații voi nominaliza o persoană. Dar singurul lucru cert este că luni după-amiaza voi nominaliza pe cineva’, a spus președintele Nicușor Dan.