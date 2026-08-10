INS: Numărul sacrificărilor şi greutatea în carcasă au crescut la toate speciile de animale, în iunie, faţă de luna mai

În luna iunie 2026, faţă de luna mai 2026, numărul sacrificărilor şi greutatea în carcasă au crescut la toate speciile de animale, cu un avans important la păsări – circa 2 000 mii capete, informează, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS).

Comparativ cu iunie 2025, în luna iunie 2026, numărul sacrificărilor s-a majorat la toate speciile de animale şi la păsări, cu o creştere a greutăţii în carcasă la bovine, la porcine şi la păsări, în timp ce la ovine şi caprine a scăzut.

INS arată că raportat la iunie 2025, în luna iunie 2026, numărul sacrificărilor a crescut la toate speciile de animale şi la păsări; greutatea în carcasă s-a majorat la bovine, la porcine şi la păsări, în timp ce la ovine şi caprine a scăzut.

Astfel, sacrificările de animale au atins 43.000 capete la bovine, în iunie 2026, cu o greutate în carcasă de 7233 tone, faţă de 40.000 în iunie 2025, cu o greutate în carcasă de 6657 tone.

La porcine, au fost sacrificate 335 mii capete, în iunie, cu o greutate în carcasă de 30248 tone, comparativ cu 301 mii capete, cu o greutate în carcasă de 26701 tone, în iunie 2025.

În acelaşi timp, la ovine şi caprine, au fost sacrificate 312 mii animale, cu o greutate în carcasă de 3999 tone, faţă de 305 mii capete, cu o greutate în carcasă de 4126 tone.

La păsări au fost sacrificate 35364 mii capete, cu o greutate în carcasă de 56776 tone, faţă de 31052 mii capete, cu o greutate în carcasă de 0 tone, în iunie 2025, potrivit datelor INS.

Datele INS arată că în iunie 2026, faţă de luna mai 2026, numărul sacrificărilor şi greutatea în carcasă s-au mărit la toate speciile de animale şi la păsări, remarcându-se avansul important la păsări – circa 2 000 mii capete, respectiv 3 000 tone greutate în carcasă.