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INS: Numărul sacrificărilor şi greutatea în carcasă au crescut la toate speciile de animale, în iunie, faţă de luna mai

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În luna iunie 2026, faţă de luna mai 2026, numărul sacrificărilor şi greutatea în carcasă au crescut la toate speciile de animale, cu un avans important la păsări – circa 2 000 mii capete, informează, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS).

Comparativ cu iunie 2025, în luna iunie 2026, numărul sacrificărilor s-a majorat la toate speciile de animale şi la păsări, cu o creştere a greutăţii în carcasă la bovine, la porcine şi la păsări, în timp ce la ovine şi caprine a scăzut.

INS arată că raportat la iunie 2025, în luna iunie 2026, numărul sacrificărilor a crescut la toate speciile de animale şi la păsări; greutatea în carcasă s-a majorat la bovine, la porcine şi la păsări, în timp ce la ovine şi caprine a scăzut.

Astfel, sacrificările de animale au atins 43.000 capete la bovine, în iunie 2026, cu o greutate în carcasă de 7233 tone, faţă de 40.000 în iunie 2025, cu o greutate în carcasă de 6657 tone.

La porcine, au fost sacrificate 335 mii capete, în iunie, cu o greutate în carcasă de 30248 tone, comparativ cu 301 mii capete, cu o greutate în carcasă de 26701 tone, în iunie 2025.

În acelaşi timp, la ovine şi caprine, au fost sacrificate 312 mii animale, cu o greutate în carcasă de 3999 tone, faţă de 305 mii capete, cu o greutate în carcasă de 4126 tone.

La păsări au fost sacrificate 35364 mii capete, cu o greutate în carcasă de 56776 tone, faţă de 31052 mii capete, cu o greutate în carcasă de 0 tone, în iunie 2025, potrivit datelor INS.

Datele INS arată că în iunie 2026, faţă de luna mai 2026, numărul sacrificărilor şi greutatea în carcasă s-au mărit la toate speciile de animale şi la păsări, remarcându-se avansul important la păsări – circa 2 000 mii capete, respectiv 3 000 tone greutate în carcasă.

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