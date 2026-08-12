ANSVSA a aplicat sancțiuni de peste 368.000 lei pe litoral într-o săptămână

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a aplicat 38 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 368.200 de lei, în urma unor controale în 189 de unități de pe litoral, în perioada 3-9 august.

Potrivit unui comunicat, ANSVSA a continuat acțiunile de control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026, pentru a asigura respectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în unitățile care desfășoară activități de alimentație publică și comercializare a produselor alimentare din zonele turistice de pe litoral.

Echipele de inspectori din cadrul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) județene au desfășurat controale în 125 de unități de alimentație publică, șapte pizzerii, o cofetărie, 15 laboratoare de cofetărie/patiserie, un supermarket, 23 de magazine alimentare și 17 unități de comercializare a produselor alimentare.

În urma controalelor efectuate, inspectorii au mai aplicat un avertisment, cinci ordonanțe de suspendare a activității și patru de interzicere a activității și a fost reținută oficial cantitatea de 206,825 de kg de produse alimentare, dirijată către neutralizare.

Principalele neconformități constatate au fost: nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și a ustensilelor de lucru folosite; manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor; ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare în vederea depozitării, transportului și valorificării, precum și comercializarea acestora neetichetate potrivit legislației în vigoare; comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spații necorespunzătoare sau neaprobate sanitar-veterinar și fără respectarea condițiilor de igienă conform prevederilor legislației în vigoare; nerespectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind condițiile de depozitare a produselor alimentare.

‘Controalele Comandamentului Estival 2026 mențin siguranța alimentară în zonele turistice. Inspectorii ANSVSA vor continua verificările ferme tot sezonul pentru a proteja consumatorii și a asigura respectarea legii’, a declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA, citat în comunicat.