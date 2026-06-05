Miruță: România nu mai are nevoie de promisiuni noi. Schimbările începute să fie duse până la capăt

România nu mai are nevoie de promisiuni noi, ci ca schimbările începute să fie duse până la capăt, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță (USR), potrivit căruia următorul Guvern, indiferent care va fi acela, trebuie să aibă ca prioritate de la care să nu se abată – curățenie și curaj.

”După aproape un an petrecut în funcții de ministru, am ajuns la o concluzie simplă: e foarte mult loc de a se face bine în România. Nu e meciul închis, nu e adevărat că ‘n-ai ce le face’ acelora care sunt înțepeniți la decizie murdară. Următorul Guvern, indiferent care o fi acela, trebuie să aibă ca prioritate de la care să nu se abată: curățenie și curaj. Curaj pentru a deranja obiceiuri vechi de care mulți decidenți politici nu s-au atins încât a ajuns țara asta să fie captivă șmecherilor. Suntem într-un moment în care am aprins lumina în instituțiile statului și am început să vedem unde s-a adunat praful în ani de zile. Am început să-l strângem, dar mai este mult de făcut. Ar fi o șansă risipită pentru România dacă acest proces s-ar opri acum și dacă următorul Guvern nu ar continua aceeași muncă”, a scris Miruță pe Facebook.

Până la instalarea noului Executiv, el a arătat că va continua să facă, ”în fiecare zi și în fiecare minut”, ceea ce și-a asumat.

”Cred că este important să nu uităm un lucru esențial: este despre reformele pe care noi toți le-am așteptat zeci de ani și care au început, în sfârșit, să treacă din discursuri în realitate. România nu mai are nevoie de promisiuni noi. Are nevoie ca schimbările începute să fie duse până la capăt. Iar asta depinde de voința celor care vor avea onoarea și responsabilitatea de a conduce mai departe această țară și de românii în fața cărora liderii care decid pentru ei trebuie să răspundă politic”, a transmis Radu Miruță.