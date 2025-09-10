Nazare: Prin alocarea de 16,68 miliarde de euro, Comisia Europeană recunoaște rolul României în consolidarea unei Europe mai sigure

Suma de 16,68 miliarde euro alocată României de Comisia Europeană prin intermediul noului instrument financiar ‘Acțiunea pentru securitatea Europei’ (SAFE), este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic, informează Ministerul Finanțelor, printr-un comunicat remis, marți, AGERPRES.

SAFE, un instrument european cu o valoare totală de 150 de miliarde de euro, este creat pentru a sprijini statele membre să facă investiții rapide și importante în industria și tehnologia de apărare. Prin intermediul unor împrumuturi cu dobândă avantajoasă, România va putea finanța proiecte esențiale pentru modernizarea echipamentelor militare și pentru dezvoltarea capacității proprii de producție.

‘Alocarea de 16,68 miliarde de euro confirmă faptul că Comisia Europeană recunoaște atât nevoile de securitate, cât și rolul activ al României în consolidarea unei Europe mai sigure. Acești bani reprezintă un sprijin major pentru modernizarea sistemului militar și pentru dezvoltarea industriei de profil, într-un moment în care întărirea siguranței naționale este vitală. Am obținut această finanțare prin negocieri intense, fără a pune presiune suplimentară pe bugetul național, ceea ce este esențial în actualul context economic. În același timp, aceste fonduri ne permit să garantăm mai multă siguranță cetățenilor din România, într-o perioadă marcată de provocări geopolitice majore’, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

SAFE este un instrument temporar de urgență, operațional până la 31 decembrie 2030, care oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani. În funcție de opțiunea statului, poate fi acordată și o prefinanțare de 15% din împrumut.

Finanțarea în cadrul acestui instrument are și rolul de a stimula o abordare comună pentru achiziția urgentă a produselor pentru nevoile apărării într-o manieră care să consolideze industria europeană de apărare, securitatea aprovizionării, interoperabilitatea forțelor și echipamentelor.

‘Ministerul Finanțelor va continua să colaboreze cu celelalte ministere implicate pentru a finaliza documentația necesară și pentru a asigura o absorbție rapidă și eficientă a fondurilor, în conformitate cu obiectivele strategice de securitate ale României și ale Uniunii Europene’, subliniază sursa citată.

Comisia Europeană a adoptat marți alocarea provizorie a unei asistențe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru a consolida pregătirea pentru apărare în întreaga Uniune.

Conform unui comunicat al Comisiei Europene, acest pas major, realizat în cadrul programului ‘Acțiune de securitate pentru Europa’ (SAFE), este conceput pentru a stimula capabilitățile de apărare ale UE și pentru a ajuta statele membre să abordeze lacunele critice, precum și să achiziționeze împreună produse din domeniul apărării.

‘În urma adoptării sale de către Consiliu în mai 2025, programul SAFE a suscitat un interes puternic, 19 state membre exprimându-și intenția de a participa și solicitând sprijin dincolo de bugetul disponibil. SAFE va oferi împrumuturi pe termen lung, cu costuri reduse, pentru a ajuta statele membre să achiziționeze echipamentele de apărare necesare de urgență. SAFE va permite, de asemenea, UE să sprijine în continuare Ucraina prin asocierea industriei sale de apărare la instrument încă de la început. Programul include o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea împrumuturilor, rate competitive ale dobânzii și opțiuni pentru acorduri bilaterale cu țări terțe în vederea extinderii eligibilității. Statele membre își pot pregăti acum planurile naționale de investiții, descriind utilizarea posibilei asistențe financiare, care urmează să fie prezentate până la sfârșitul lunii noiembrie 2025. Comisia va evalua apoi aceste planuri naționale, cu scopul de a efectua primele plăți la începutul anului 2026’, se menționează în comunicatul CE.

Regulamentul SAFE a fost adoptat la 27 mai 2025, ca parte a pachetului ‘Pregătire 2030’, un pachet n domeniul apărării care oferă pârghii financiare statelor membre ale UE pentru a stimula o creștere bruscă a investițiilor în capabilitățile de apărare.