NN: Numărul românilor cu vârsta peste 65 de ani a depășit în iulie 2025 cu 35,4% numărul copiilor sub 14 ani

Studii recente NN arată că românii cu vârste peste 55 de ani percep pensionarea drept un moment de vulnerabilitate crescută, în care pierd beneficii medicale oferite de angajatori, dar în același timp, nevoia de sănătate și protecție devine o preocupare constantă. Diagnosticarea cancerului rămâne principala temere, iar nevoia crește pentru servicii medicale adaptate vârstei.

În același timp, studiile NN arată că românii peste 55 de ani se gândesc la un sprijin financiar pentru familie în caz de deces sau la cum pot lăsa ceva în urmă, pentru copii și nepoți. Acest segment în creștere al populației își dorește acces facil la servicii medicale, suport și protecție în funcție de nevoile specifice vârstei.

Cancerul este principala temere medicală a românilor – pentru 53% dintre respondenți – și are o incidență de trei ori mai mare în rândul seniorilor decât în rândul populației mai tinere. În același timp, 73% dintre respondenți spun că reprezintă o preocupare constantă bunăstarea fizică și sănătatea.

Cea mai mare problemă a sistemului medical este, pentru 44% dintre respondenți, costul de acces la tratament în spitalele din România, iar 70% susțin că românii nu-și permit tratament medical de calitate.

România urmează aceeași tendință existentă la nivel global – populația trece printr-un proces accentuat de îmbătrânire, iar cererea pentru soluții specializate și pentru servicii de prevenție este în continuă creștere. Anul acesta, numărul persoanelor cu vârsta peste 65 de ani a depășit cu 35,4% numărul copiilor sub 14 ani, în ușoară creștere față de 2024, iar indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 126,8 (la 1 ianuarie 2024) la 132,4 (la 1 ianuarie 2025) persoane vârstnice la 100 de persoane tinere.

Proiecțiile demografice arată că populația cu vârsta 55+ va continua să crească în următorii ani. Această realitate scoate în evidență nevoia unor soluții dedicate seniorilor, un segment important și în plină expansiune, pentru care nu există, în prezent, o ofertă completă de asigurare pe piața românească.

„Pensionarea ar trebui să marcheze o etapă importantă în parcursul nostru în viață – o celebrare a unei cariere profesionale împlinite – nu o perioadă de vulnerabilitate marcată de scăderea veniturilor și pierderea beneficiilor de sănătate oferite de angajator.

În acest context, mulți români își doresc o soluție de protecție care să ofere securitate financiară, acces la prevenție medicală și sprijin pentru familia lor. Realitatea din țara noastră a demonstrat în repetate rânduri că nevoile specifice ale seniorilor de a avea sănătate, securitate financiară și sprijin emoțional devin din ce în ce mai relevante.

Este timpul să avem soluții dedicate acestui segment, de aceea suntem foarte entuziasmați și mândri să aducem această nouă propunere de impact pentru români”, declară Kuldeep Kaushik, CEO NN Asigurări de Viață.

În România, 56% dintre seniorii din mediul urban declară că ar investi într-un produs de asigurare de sănătate, care să îi sprijine atât pe ei, cât și pe familiile lor. Clienții NN ale căror produse ajung la maturitate fără a exista un eveniment asigurat consideră indemnizația de maturitate primită drept o plasă de siguranță în caz de urgență și și-au exprimat dorința de a avea în continuare o soluție care să îi protejeze, și la vârste mai avansate.

NN lansează NN Silver Care, asigurarea de viață dedicată seniorilor

Pentru a răspunde cerinței unei noi realități demografice și unui segment până azi neluat în calcul de piața asigurărilor, NN Asigurări de Viață lansează NN Silver Care, un nou produs de asigurare dedicat persoanelor cu vârste între 55 și 75 de ani, care își doresc să aibă o protecție și o plasă de siguranță odată cu trecerea anilor, sau să lase un sprijin financiar celor dragi. Noua asigurare oferă o combinație unică de protecție pentru viață, sănătate și prevenție, adaptată nevoilor reale ale seniorilor, într-o etapă a vieții în care grija pentru sănătate și siguranță devine esențială.

„Există o schimbare ușoară de paradigmă în rândul seniorilor, care pur și simplu vor să trăiască mai mult, mai bine și să fie cât mai mult timp aproape de familie, să se bucure de viață. De aici și dorința lor de a beneficia de programe de prevenție, de analize și suport medical, care să le crească speranța de viață. Prin lansarea Silver Care, NN răspunde unei nevoi reale a societății – protejarea seniorilor, un segment în creștere și adesea neacoperit de soluțiile de sănătate existente. Ne dorim ca fiecare persoană să se simtă văzută, respectată și protejată, indiferent de vârstă. NN Silver Care este despre grijă, siguranță și încredere într-un viitor mai sigur pentru părinții noștri”, explică Cristina Netea, Head of Value Proposition & Health Business, NN.

Polița include acoperiri de bază pentru deces din orice cauză, cu sume asigurate între 5.000 și 50.000 de lei, și pentru diagnosticarea cu cancer, cu sume asigurate între 10.000 și 50.000 de lei. În plus, pentru cei care își doresc un plus de stabilitate financiară sau, în caz de deces, să lase celor dragi o sumă de bani drept sprijin, NN Silver Care oferă și o componentă investițională opțională, care permite direcționarea economiilor sau a sumelor ajunse la maturitate din alte contracte NN către fondurile NN Clasic și NN Dinamic, cu taxe preferențiale pentru seniori. Astfel, clienții pot combina protecția financiară cu oportunitatea de a-și gestiona resursele într-un mod sigur și flexibil.

Pe lângă acoperirile de bază, există două asigurări suplimentare – spitalizare în caz de accident (suma asigurată între 200 și 600 lei/zi) și intervenție chirurgicală în caz de accident (suma asigurată între 12.000 și 24.000 lei), dar și un beneficiu opțional de prevenție în parteneriat cu Rețeaua de Sănătate Regina Maria, care oferă acces la două pachete de analize și investigații medicale adaptate vârstei, NN Silver Care Safir și NN Silver Care Diamant. Sumele și primele de asigurare vor fi actualizate anual cu 3% obligatoriu pentru toți clienții, ca măsură de protecție împotriva inflației.

Primele lunare de plată pornesc de la 91 lei și depind de vârsta la care clientul intră în asigurare, de suma asigurată și de acoperirile alese. În cazul unui diagnostic sau eveniment nefericit, sumele asigurate sunt încasate de asigurat sau de familia acestuia. În absența unei astfel de situații, polița se încheie automat la prima aniversare contractuală după împlinirea vârstei de 80 de ani, moment în care asiguratul intră în posesia eventualelor sume cuvenite din componenta opțională de investiții.

Beneficiile NN Silver Care sunt siguranța financiară pentru cei dragi în caz de evenimente neprevăzute, protecție reală împotriva riscurilor medicale majore, precum cancerul sau accidentele; acces la servicii medicale de prevenție; flexibilitate în alegerea sumelor asigurate și a frecvenței plăților; fără proceduri medicale complicate la încheierea poliței.

