Numărul bogaților și averea lor au ajuns la noi vârfuri în 2025

Numărul milionarilor din întreaga lume și averea lor au continuat să crească în 2025, atingând noi recorduri, determinate de performanța puternică a pieței bursiere și de o scădere a inflației, potrivit unui studiu publicat joi de Capgemini, citat de AFP.

Firma de consultanță definește persoanele bogate ca deținând peste 1 milion de dolari care pot fi investiți, excluzând reședința principală.

Numărul lor a crescut cu 7,9%, ajungând la 25,3 milioane anul trecut, cu aproape 2 milioane mai mult decât în 2024, a calculat Capgemini în studiul său internațional intitulat ‘World Wealth Report’.

Averea lor totală a crescut cu 8,7%, ajungând la 98,3 trilioane – mii de miliarde – de dolari, un record și cea mai mare creștere anuală din 2018.

‘Piețele de capital, sub impulsul câștigurilor legate de inteligența artificială, au fost principalul motor al creării de avere în cinci dintre cele șase regiuni geografice majore examinate’, a declarat Capgemini.

În același timp, ‘averea celor bogați rămâne extrem de concentrată: 1% dintre ei dețin 34,8% din această avere’.

În 2025, în pofida noilor tarife americane, indicii de pe Wall Street au fost susținuți de reducerile ratelor dobânzilor Fed și de entuziasmul legat de inteligența artificială, înregistrând creșteri între 13% și 20%.

În Europa, investitorii au urcat pe valul companiilor de apărare și al planului masiv de investiții publice promis în Germania. Frankfurt a câștigat 23,01%, Paris 10,41%, Milano 31,46% și Londra 21,51%.

Dar creșterea cea mai puternică a numărului de milionari (9,4%) a fost observată în Asia-Pacific, sub impulsul semiconductorilor, cu Japonia și China în frunte.

În America de Nord, numărul acestora a crescut cu 9,1%, datorită Statelor Unite, care au înregistrat cei mai mulți milionari noi în termeni absoluți (+736.000, sau 9,2%, ajungând la 8,7 milioane).

După un declin în 2024, și Europa a înregistrat o creștere a numărului de milionari cu 6,5%. Luxemburg (+13,5%) și Germania (+11,1%) conduc clasamentul, mult înaintea Franței (+2,7%).

Africa (+4,1%) și America Latină (+0,3%) au înregistrat de asemenea creșteri, în timp ce Orientul Mijlociu a fost singura regiune care a înregistrat un declin (-1,4%), penalizată în special de scăderea prețului petrolului.

În ce privește populația ultra-bogată, cu active de cel puțin 30 de milioane de dolari, aceasta a crescut cu 9,4%, ajungând la aproximativ 250.000 de persoane. Averea lor a crescut cu 9,7%.

La studiul efectuat în ianuarie au participat 6.510 persoane bogate din America, Europa, Asia-Pacific și Orientul Mijlociu.