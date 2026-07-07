O firmă de ride-sharing din Capitală a fost amendată cu peste 1,2 milioane de lei pentru muncă nedeclarată

O companie de ride-sharing din Capitală a fost sancționată cu 1,28 milioane de lei de către inspectorii de muncă, după depistarea a 32 de persoane care prestau muncă nedeclarată, a anunțat, marți, Inspecția Muncii.

‘Munca nedeclarată nu este doar o abatere de la lege, ci o formă de concurență neloială care vulnerabilizează lucrătorul și prejudiciază bugetul statului. Sancțiunea record aplicată în Capitală reprezintă un semnal extrem de clar pe care Inspecția Muncii îl transmite pieței: digitalizarea sau formele moderne de activitate nu pot fi folosite drept paravan pentru eludarea Codului Muncii. Vom continua să monitorizăm toate sectoarele economice, asigurându-ne că drepturile angajaților sunt respectate fără excepție’, a declarat Mihai Uca, Inspector General de Stat Adjunct, Inspecția Muncii, citat într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

În perioada 2-22 iunie, o amplă campanie națională de control a vizat aplicațiile de ride-sharing (transport alternativ), curierat și e-commerce.

Bilanțul controalelor la nivel național a fost: 2.053 de persoane au fost depistate cu muncă nedeclarată; 23,312 milioane de lei este valoarea totală a amenzilor aplicate; 22,8 milioane de lei din această sumă reprezintă exclusiv sancțiuni pentru munca nedeclarată și subdeclarată.

Au fost dispuse de urgență 1.314 măsuri pentru remedierea neregulilor.

Din cauza incidenței crescute a muncii nedeclarate în aceste sectoare bazate pe aplicații, Inspecția Muncii va intensifica controalele în perioada următoare.