OMV Petrom demarează un proiect fotovoltaic la rafinăria Petrobrazi

OMV Petrom va construi un parc fotovoltaic, cu o capacitate de circa 7 MW, la rafinăria Petrobrazi, acesta urmând să furnizeze energie electrică regenerabilă pentru consumul intern al rafinăriei, informează compania printr-un comunicat.

”Instalarea parcului fotovoltaic în cadrul rafinăriei ne ajută să acoperim o parte din consumul intern de energie electrică din surse regenerabile. Este o evoluție consecventă, graduală, care sprijină atât eficiența operațională, cât și atingerea obiectivelor noastre de mediu”, a declarat Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Gaze și Energie, citat în comunicat.

Parcul fotovoltaic va acoperi aproximativ 110.000 de metri pătrați din perimetrul rafinăriei.

Proiectul include achiziția de echipamente și materiale, precum și lucrările de construcție și montaj necesare integrării instalației în infrastructura electrică a rafinăriei, inclusiv racordarea la rețeaua internă. Bugetul proiectului, inclusiv TVA, este de până la 45,4 milioane lei, din care 8,4 milioane lei sunt asigurați prin Fondul de Modernizare.

Contractul de Achiziții, Construcție și Punere în funcțiune a fost atribuit, iar lucrările de construcție sunt așteptate să înceapă în perioada următoare și să fie finalizate în cursul acestui an.

”Această investiție se adaugă lucrărilor aflate în desfășurare la noua unitate de combustibili sustenabili (SAF/HVO) de la Petrobrazi, care va include două unități de hidrogen proiectate să producă hidrogen verde folosind energie regenerabilă”, precizează reprezentanții companiei.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep în 2025. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri – OMV și Petrom.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori București cu 28,1% din acțiuni liber tranzacționabile. La sfârșitul anului 2025, acționarii români dețineau circa 45% din acțiuni, din care statul român, deținea 20,7%, iar 24,4% erau deținute de fondurile de pensii din România, precum și de alte persoane fizice și entități juridice românești). OMV Aktiengesellschaft deținea 51,2% din acțiunile companiei Petrom, iar restul de 3,7% erau deținute de alți investitori străini.