Piața ciocolatei din România depășește 300 de milioane de euro. Consumul a crescut cu peste 9% în ultimii doi ani

Piața ciocolatei din România depășește 300 de milioane de euro, iar consumul anual se ridică la aproximativ 35.000 de tone, în condițiile în care românii mănâncă tot mai multă ciocolată, dar devin mai selectivi și se orientează către produse premium, locale și experiențe gastronomice, potrivit datelor din industrie.

Consumul mediu de ciocolată a înregistrat o creștere constantă în ultimii ani, ajungând de la 2,16 kilograme pe persoană în 2023 la 2,26 kilograme în 2024 și la 2,36 kilograme în 2025, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 9% în doar doi ani.

Cu toate acestea, consumul rămâne semnificativ sub media europeană, care depășește 7 kilograme pe persoană anual, ceea ce indică un potențial ridicat de dezvoltare pentru piața locală.

În același timp, evoluția consumului are loc într-un context de încetinire a retailului alimentar. În 2025, vânzările cu amănuntul au scăzut cu aproximativ 2% față de anul precedent, însă consumul de ciocolată a continuat să crească.

Potrivit specialiștilor, fenomenul este explicat prin tendința de ‘selective premiumization’, prin care consumatorii cumpără cantități mai mici, dar sunt dispuși să plătească mai mult pentru produse premium sau experiențiale.

‘Valhrona este brandul de referință pentru cei mai mari maeștri cofetari și chefi cu stele Michelin din întreaga lume. A fost fondată exclusiv pentru profesioniști. Reprezintă exact 1% din producția de ciocolată la nivel mondial, așadar nu va fi niciodată ciocolata de masă. Începând de anul acesta, Valhrona s-a întors în grupul-mamă Savencia și va fi din ce în ce mai vizibilă în zona de educație pentru chefi. Pentru că piața din România este absolut extraordinară, ne angajăm să susținem comunitățile de chefi din România prin orice va fi nevoie’, a declarat Simona Borascu, Foodservice Marketing Manager Valrhona, citată în comunicat.

Potrivit unui studiu regional privind tendințele din industria ciocolatei, 88% dintre consumatori caută produse care reflectă identitatea culturală sau patrimoniul local, 84% apreciază produsele asociate cu momente speciale sau experiențe gastronomice, iar 49% preferă produse cu liste scurte de ingrediente.

Totodată, între 41% și 47% dintre consumatori sunt atrași de combinații de arome inovatoare și experiențe senzoriale.

‘România începe să fie din ce în ce mai vizibilă pe harta internațională a ciocolatei artizanale. Ciocolatierii români câștigă tot mai multe premii în competiții internaționale, iar piața locală evoluează constant. Mai mult, există branduri de ciocolată care s-au lansat chiar în cadrul Chocolate Saga’, a afirmat Adina Istrate, organizator Chocolate Saga.

Chocolate Saga, considerat cel mai amplu eveniment din România dedicat exclusiv universului ciocolatei, se desfășoară în perioada 13 – 15 martie la Biblioteca Națională a României din București.

Prețul biletului este de 20 de lei vineri și de 25 de lei sâmbătă și duminică, iar acesta poate fi achiziționat de pe platforma Entertix. Copiii sub 10 ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit.

Fondată în 1922 în Franța, Valrhona este un brand specializat în producția de ciocolată premium pentru profesioniștii din gastronomie.