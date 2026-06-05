Pîslaru: Avem motive reale să fim optimiști că România va închide cu succes PNRR-ul

Pentru prima dată după mult timp, avem motive reale să fim optimiști că România va închide cu succes PNRR-ul chiar dacă mai este mult de lucru, susține ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a avizat favorabil, vineri, Cererea de Plată nr. 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 2,62 miliarde de euro, toate jaloanele și țintele aferente fiind evaluate pozitiv, fără suspendări sau corecții financiare.

‘Bravo, România! Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a avizat favorabil Cererea de Plată nr. 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro! Toate jaloanele și țintele au fost evaluate pozitiv. Fără suspendări. Fără corecții. Fără bani blocați. Banii vor intra acum în contul României. Este prima cerere de plată PNRR lucrată exclusiv de Guvernul condus de Ilie Bolojan și ea aduce o veste excelentă pentru țara noastră. În urmă cu doar câteva luni, mulți vorbeau despre întârzieri, riscuri și bani care ar putea fi pierduți. Astăzi, România depășește pragul de 60% absorbție din PNRR și se apropie de 13 miliarde de euro atrase pentru investiții și reforme. Meritul pentru acest rezultat aparține multor oameni și multor instituții care au muncit pentru ca reformele și investițiile asumate să fie duse la capăt’, a scris pe Facebook, Dragoș Pîslaru.

Acesta a precizat că termenul final pentru implementarea reformelor și investițiilor este 31 august 2026.

‘De aceea, în ultimele săptămâni am lucrat intens la Bruxelles împreună cu reprezentanții Comisiei Europene pentru finalizarea ultimei revizuiri a PNRR. Obiectivul meu este să salvăm cât mai multe investiții, să maximizăm absorbția fondurilor europene și să ne asigurăm că România folosește integral această oportunitate istorică de dezvoltare. Nu discutăm despre reducerea ambiției Planului. Discutăm despre realism, responsabilitate și capacitatea de a finaliza proiectele care pot fi livrate până la termenul-limită’, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, fiecare euro atras prin PNRR înseamnă investiții în infrastructură, spitale, școli, digitalizare, energie și servicii publice mai bune.

‘Fiecare reformă implementată înseamnă un stat mai eficient și o economie mai competitivă. Evident, mai avem mult de lucru, dar pentru prima dată după mult timp, avem motive reale să fim optimiști că România va închide cu succes PNRR-ul’, a mai scris Pîslaru.