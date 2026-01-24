Bolojan, despre scenariul de a ajunge ministru interimar la Justiție și să numească șefii Parchetelor: Nu sunt atât de inovativ

Premierul Ilie Bolojan a respins, vineri, scenariul că, în calitate de ministrul interimar al Justiției, funcție în care ar ajunge în urma acuzațiilor de plagiatului aduse actualului ministru Radu Marinescu, ar putea să aleagă șefii pachetelor, menționând că nu este ‘atât de inovativ în astfel de subterfugii’.

‘Cei care au făcut asta au tot felul de idei. Știu din propria experiență, nu sunt atât de inovativ în astfel de subterfugii și cred că trebuie derulată o procedură corectă și cinstită (…) și cu o numire de profesioniști în aceste poziții să încercăm să recâștigăm încrederea și în sistemul juridic din România și, sigur, noi, cei care ținem de politică, să facem ceea ce ține de noi, să recâștigăm încrederea cetățenilor în lumea politică’, a afirmat Bolojan, la Digi 24, întrebat dacă este posibil să ajungă ministru interimar la Justiție din cauza plagiatului lui Radu Marinescu și să pună el șefii de parchete.

Premierul a adăugat că ‘atacurile peste un anumit nivel și lucrurile care se întâmplă uneori chiar între partidele din coaliție, așa cum vedem în aceste zile, nu ajută cu nimic la recâștigarea acestei încrederi’.

‘Eu nu cred, la final, când se va trage linia, că cineva dintre cei care fac aceste lucruri va avea de câștigat. Din păcate, câștigă alții care sunt astăzi destul de liniștiți’, a mai spus premierul.

Întrebat în legătură cu posibilitatea ca numirile șefilor de servicii de informații să se facă la pachet cu cele ale șefilor Parchetelor și dacă ministrul Cătălin Predoiu ar putea să ocupe una dintre aceste funcții, de exemplu la SRI, Bolojan a spus: ‘președintele României are, conform Constituției, dreptul de a propune șefii serviciilor’.

‘În momentul în care domnul președinte va avea propuneri, cu siguranță îi va contacta pe liderii partidelor parlamentare în așa fel încât să se asigure că există o portanță pentru acest lucru. (…) Domnul Predoiu este un om cu mare experiență, este un om care a parcurs toate funcțiile și propunerile le va face președintele României’, a precizat Bolojan.