Președintele ACA: Apicultura trece prin momente grele

Sectorul apicol din România trece prin momente dificile, mai ales după un an 2025 în care au fost înregistrate pierderi masive de familii de albine, iar producția de miere a scăzut semnificativ, susține președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), Răzvan Coman.

‘Apicultura trece prin momente grele. Drept urmare, la inițiativa asociației și nu numai, în prezent sunt patru propuneri legislative în Senat și în Camera Deputaților în ceea ce privește sprijin, impozit, TVA referitor la domeniul apicol. Ideea e că trebuie pe toate palierele să facem nu presiuni, ci conștientizarea celor care sunt decidenți astfel încât să putem merge mai departe și să primim acel sprijin. Apicultorului nu-i place să stea cu mâna întinsă, dar e nevoie și de așa ceva în momentele de criză pe care le-am avut din plin în ultimii ani’, a declarat Răzvan Coman, la Târgul Național al Mierii.

Șeful ACA a adăugat că mulți apicultori tineri au renunțat la această activitate, pentru că nu mai este rentabilă, iar cei care continuă să facă acest lucru o fac numai din pasiune, pentru că albina ‘nu poate fi tratată ca orice alt animal în grajd’.

Potrivit sursei citate, la începutul anului trecut, existau aproximativ 1,5 milioane de familii de albine, însă până la sfârșitul primăverii numărul acestora a scăzut la circa 1,2 milioane.

La rândul său, președintele filialei județene Ilfov și a municipiului București din cadrul ACA, Marian Pătrașcu, a transmis că este nevoie de sprijin în acest sector mai ales după un an 2025 extrem de greu pentru apicultori, dar și în contextul Acordului UE – Mercosur care va avea un impact semnificativ pentru apicultura românească.

‘Noi apicultorii avem o vorbă: albina nu dezamăgește niciodată și chiar dacă anul trecut și ceilalți ani nu am avut bucuria de a avea o miere de salcâm suficientă, sperăm ca anul acesta, după această iarnă lungă, să fie un an apicol bun. Sperăm ca și autoritățile să nu ne dezamăgească, pentru că de mulți ani apicultura a fost uitată. Nu avem niciun ajutor și este nevoie de sprijin, pentru că am constatat că albinele încep să se restrângă, iar apicultorii la fel. De ce? Pentru că sunt probleme care sunt cunoscute, dar totuși sunt puse sub preș. Trebuie să ne pregătim ca să avem un an apicol bun și pentru apicultori, dar și pentru albine. Și Ministerul Agriculturii ar trebui să aibă grijă pentru că Mercosur a fost aprobat și sperăm să nu avem probleme. Noi avem miere de calitate, iar mierea de albină este un aliment și de aceea sperăm să nu fim uitați’, a mai spus el.

Bucureștenii sunt așteptați, de vineri până duminică, la ediția de primăvară a Târgului Național al Mierii, eveniment organizat de Asociația Crescătorilor de Albine din România (ACA) pe platforma Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Apicultură din Băneasa.

Cei peste 100 de expozanți prezenți, apicultori și firme specializate, își vor etala produsele într-o gamă extrem de diversificată: de la produse apicole obținute direct din stupină până la produse apicole condiționate sau alte preparate derivate din produse apicole – suplimente nutritive, cosmetice etc. De asemenea, de acest târg vor putea beneficia și apicultorii deoarece vor fi expuse și produsele dedicate acestora – stupi și componente, utilaje și alte echipamente apicole, produse pentru sănătatea albinelor, produse pentru nutriție, cărți de specialitate etc.

România ocupă locul doi în Europa la numărul de familii de albine, după Spania, cu un total de 2,395 milioane, și locul trei la producția de miere.

La nivel național sunt înregistrați peste 35.000 – 37.000 de apicultori, în jur de 50% fiind membrii ACA, care dețin peste 60% din efectivele de albine din România.

Potrivit ACA, consumul de miere a scăzut în România în ultimii ani, situându-se între 600 și 750 de grame pe om anual, deși datele statistice oficiale arată un consum anual de circa un kilogram.

Târgul Național al Mierii este organizat de Asociația Crescătorilor de Albine din România, împreună cu Complexul Apicol Veceslav Harnaj și Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură.