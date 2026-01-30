Procedură de infringement împotriva României pentru contractele de credit de consum

Comisia Europeană a decis, vineri, să demareze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere unui număr de 23 de state membre, printre care și România, pentru necomunicarea transpunerii complete a Directivei privind contractele de credit de consum, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Celelalte state sunt Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Croația, Irlanda, Cipru, Lituania, Luxemburg, Letonia, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Finlanda și Suedia.

Directiva (UE) 2023/2225 urmărește să îmbunătățească protecția consumatorilor pe piața creditelor, asigurând transparența și echitatea în operațiunile de credit în toate statele membre. Statele membre trebuiau să transpună directiva în legislația națională până la 20 noiembrie 2025.

Până în prezent, cele 23 de state membre menționate nu au comunicat Comisiei transpunerea completă a directivei. Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere statelor membre în cauză, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a notifica Comisiei transpunerea completă a acesteia. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Separat, Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere unui număr de 21 de state membre (Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Croația, Irlanda, Cipru, Letonia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda și Suedia) pentru necomunicarea transpunerii complete a Directivei privind contractele de servicii financiare încheiate la distanță.

Directiva (UE) 2023/2673 stabilește norme care sporesc nivelul de protecție a consumatorilor pentru serviciile financiare vândute la distanță, cum ar fi prin telefon sau online, în special prin introducerea unui ‘buton de retragere’ care le permite consumatorilor să se retragă dintr-un contract cu un singur clic. Statele membre trebuiau să transpună directiva în legislația națională până la 19 decembrie 2025.