Producătorii de șampanie franțuzească vor recurge la rezervele de vin după ce canicula a afectat recolta de struguri

Producătorii de șampanie din Franța vor scoate vinuri din rezervele lor după ce înghețul din primăvară și valurile de căldură din timpul verii au redus recolta de struguri din acest an, însă calitatea vinului ar putea fi printre cele mai bune din ultimii ani, transmite Reuters.

Fenomenele meteo extreme care au afectat Franța, al doilea cel mai mare producător de vin din lume, au mutat data la care a început culesul strugurilor mai devreme ca niciodată în unele regiuni, inclusiv Champagne, unde își au sediul mărci renumite de șampanie precum Moet & Chandon și Bollinger.

Culesul strugurilor a început atât de devreme încât unii viticultori și-au scurtat vacanțele de vară, iar culegătorii au fost chemați la lucru înainte de termen, a declarat Maxime Toubart, co-președinte al Comitetul interprofesional al vinurilor din Champagne (CIVC),

Producătorii de șampanie și-au revizuit obiectivele de producție timp de mai mulți ani, pe măsură ce consumul global de alcool scade, iar incertitudinea economică apasă asupra cererii. De asemenea, producătorii au urmărit impactul potențial al politicilor tarifare americane.

Ministerul Agriculturii din Franța a declarat luni că producția de vin din regiunea Champagne este prognozată să scadă la aproximativ jumătate față de cea din anul precedent. Totuși,

această estimare poate varia semnificativ comparativ cu calculele producătorilor, deoarece casele de șampanie se pot baza pe vinurile ținute în rezervă din anii cu recolte mai bune, pentru a ajuta la atenuarea recoltelor mai slabe.

Cea mai mare parte a șampaniei este produsă prin amestecarea vinurilor din mai multe recolte, oferind producătorilor o mai mare flexibilitate pentru a face față recoltelor slabe. Chiar dacă în acest an producătorii sunt așteptați să-și utilizeze rezervele, pentru a compensa deficitul, unii ar putea alege să păstreze o parte din aceste stocuri pentru viitoarele amestecuri.

‘Unii producători ar putea prefera să păstreze vin în rezervă pentru amestecuri viitoare sau să îmbutelieze mai puțin’, a spus Toubart.

În pofida recoltei mai mici de struguri, producătorii au descris calitatea vinului din acest an ca fiind ‘excepțională’, ajutată de strugurii copți și de absența mucegaiului. Cu toate acestea, se așteaptă ca nivelurile ridicate de alcool rezultate din vremea caldă să reprezinte provocări în procesul de vinificație.

‘Faptul că există o calitate bună face ca randamentul slab să fie puțin mai ușor de acceptat’, a declarat director tehnic al CIVC, Sebastien Debuisson.

În fiecare an, aproximativ 310 milioane sticle de șampanie franțuzească, care beneficiază de o indicație geografică strict controlată, sunt vândute în întreaga lume, în timp ce alte peste un miliard sunt stocate în pivnițe, în așteptarea momentului adecvat pentru a fi savurate.