Producția de energie primară s-a redus cu 4,7% iar importul a crescut cu 12,5%, în prima jumătate a acestui an

Producția de energie primară s-a redus cu 4,7% în prima jumătate a acestui an, la aproximativ 8,14 milioane tone echivalent petrol (tep), în timp ce importul a urcat cu 12,5%, la aproape 8 milioane tep, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate marți.

Principalele resurse de energie primară au totalizat 16,13 milioane tep, în creștere cu 3,1% față de perioada similară a anului trecut. Resursele de țiței au urcat cu 19,1%, la 5,6 milioane tep (aproape 1,3 milioane tep producție și 4,4 milioane tep import), cele de gaze naturale au urcat cu 7,9%, la 5 milioane tep (3,7 milioane tep producție și 1,3 milioane tep import), cele de energie hidroelectrică, eoliană, solară, căldură nucleară și energie electrică de import au urcat cu 3,3%, la 3 milioane tep (2,3 milioane tep producție și 806.000 tep import) iar produsele petroliere de import au scăzut la circa 1,5 milioane tep (minus 31,3%).

Resursele de energie electrică au fost de 34,25 miliarde kWh, în creștere cu peste un miliard kWh față de perioada ianuarie-iunie 2024.

Producția din termocentrale a fost de 8,16 miliarde kWh, în scădere cu 2,2%, producția din hidrocentrale a fost de 6,35 miliarde kWh, în scădere cu 26,4% iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5,13 miliarde kWh, în scădere cu 1%.

Producția din centralele electrice eoliene a depășit 3 miliarde kWh, în scădere cu 12%, iar energia solară produsă în instalații fotovoltaice în această perioadă a fost de 2,22 miliarde kWh, în creștere cu 33,6%.

Consumul final de energie electrică în primele șase luni ale anului a fost de 24,87 miliarde kWh, cu 0,5% mai mare față de perioada similară a anului trecut. Consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,9%, consumul populației a crescut cu 5,3%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 7,6%. Consumul propriu tehnologic în rețele și stații a fost de 2,48 miliarde kWh, în scădere cu 3,9%.

Exportul de energie electrică a fost de 6,9 miliarde kWh, în creștere cu 17,5%.