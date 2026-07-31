Profitul ING a crescut în trimestrul doi din 2026

ING Groep, cel mai mare grup bancar din Țările de Jos, a informat joi că profitul înainte de taxe a crescut în ritm anual cu 23,2% în trimestrul doi din 2026, la 2,92 miliarde de euro (3,34 miliarde de dolari), de la 2,37 miliarde de euro în urmă cu un an, transmite DPA.

De asemenea, grupul bancar și-a îmbunătățit previziunile din acest an, când venitul total ar urma să depășească 24,5 miliarde de euro, incluzând aproximativ cinci miliarde de euro venituri din taxe. Și prognoza pentru 2027 a fost revizuită în creștere, venitul total urmând să depășească 26 miliarde de euro.

Rezultatul net a fost de 1,95 miliarde de euro în perioada aprilie – iunie 2026, reprezentând un avans anual de 16,2% față de nivelul de 1,68 miliarde de euro înregistrat anul trecut. Rezultatul net pe acțiune a fost de 0,68 euro, în creștere cu 21,4% față de 0,56 euro în trimestrul doi din 2025.

Venitul total s-a situat la 6,28 miliarde de euro în perioada aprilie – iunie 2026, un avans de 10,2% față de nivelul de 5,70 miliarde de euro înregistrat anul trecut. Contribuția veniturilor nete din dobânzi a fost de 4,17 miliarde de euro, o expansiune de 10,7% de la 3,77 miliarde de euro în trimestrul doi din 2025. În plus, veniturile nete din comisioane și taxe au totalizat 1,28 miliarde de euro, o creștere de 13,9%, de la 1,12 miliarde de euro.

Pe segmentul de retail, numărul clienților care folosesc servicii de telefonie mobilă a urcat cu 377.000 în trimestrul doi din 2026, la aproape 16 milioane, din totalul de peste 41 milioane de clienți, cu creșteri solide în Țările de Jos, Germania și Spania.

De asemenea, în primul semestru din 2026, profitul înainte de taxe al grupului ING a crescut cu 15,2%, la 5,18 miliarde de euro, de la 4,49 miliarde de euro în perioada similară din 2025. Rezultatul net pe acțiune a fost de 1,22 euro, față de 1,03 euro în primul semestru din 2025.

Acțiunile ING au urcat, joi, cu 2,24%, la 29,40 euro, la Bursa de la Amsterdam.