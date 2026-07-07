ING se extinde în Spania

Grupul bancar olandez ING Groep a anunțat luni că va achiziționa o participație de aproximativ 40% în Singular Bank, un creditor spaniol independent privat, transmite DPA.

Obiectivul este de a extinde divizia din Spania a ING de servicii bancare private și gestionarea averii.

ING va cumpăra participația de la Warburg Pincus, o firmă de investiții de capital privat, care deține în prezent 93% din acțiuni.

Tranzacția ar urma să se finalizeze în primul trimestru din 2027 iar Singular Bank va rămân un creditor independent p piața din Spania de servicii bancare private.

Singular Bank a investit pentru clienți active de aproximativ 19 miliarde de euro (21,7 miliarde de dolari).

Publicația spaniolă Expansion a fost prima care a anunțat informația, iar condițiile financiare ale tranzacției nu au fost dat publicității.