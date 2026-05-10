Proprietățile rezidențiale din România se vând, în medie, în 60-90 de zile de la punerea pe piață, prin comparație cu Germania unde se înregistrează 97 de zile, Bulgaria – cu 96 de zile sau Spania – în 148 de zile, relevă un raport de specialitate, publicat recent.

Conform datelor centralizate de către specialiști Remax, la nivel european, țările cu stoc mare de proprietăți disponibile au tendința de a înregistra timpi de vânzare mai lungi. Astfel, Italia are o medie de aproape 850.000 de anunțuri active, față de 273.000 în Germania sau 189.000 în Spania, ceea ce explică parțial ritmul mai lent al tranzacțiilor.

În ceea ce privește perioada medie în care proprietățile rezidențiale de tranzacționează, România se situează confortabil cu un interval cuprins între 60 și 90 de zile, față de Germania – cu 97 de zile și Bulgaria (96 de zile).

Perioade mai lungi se consemnează în Spania (medie de 148 de zile), Austria (180) și Italia (240 de zile – cel mai mare timp).

Raportul concluzionează că piețele rezidențiale europene vor rămâne, pe termen scurt, definite mai degrabă de constrângerile ofertei și ale accesibilității decât de schimbări bruște ale cererii.

‘Livrarea de locuințe noi va rămâne insuficientă față de nevoie, în special în marile centre urbane. Cumpărătorii vor continua să opteze pentru locuințe mai mici, mai bine poziționate și eficiente energetic, iar deciziile de achiziție vor fi tot mai bine fundamentate’, se menționează în document.

Potrivit sursei citate, în România, în 2025, numărul tranzacțiilor rezidențiale la nivel național a ajuns la circa 628.000, față de cele 643.000 înregistrate în 2024.

Totodată, oferta de locuințe noi s-a redus semnificativ. Această comprimare accelerată a ofertei, în condițiile unei cereri care rămâne relativ stabile, creează premisele unei presiuni ascendente asupra prețurilor pe termen mediu. Pentru 2026, specialiștii estimează o majorare a prețurilor de aproximativ 3-5% în scenariul de bază, cu un potențial de 5-7% în scenariul optimist.

De asemenea, prețul mediu al locuințelor în România a atins aproximativ 2.000 euro/mp, în 2025, în creștere cu aproximativ 14% față de anul anterior, dar cu toate acestea raportul preț/salariu rămâne favorabil, comparativ cu piețele vest-europene: la nivel național, un metru pătrat costă în medie echivalentul a 1,8 salarii medii lunare, față de până la zece salarii în orașe, precum Paris sau Londra.

La nivel european, apartamentele au depășit casele în privința creșterilor de prețuri, în 2025. Astfel, Portugalia a înregistrat cel mai mare avans general, cu prețuri în creștere de 17% față de 2024, apartamentele urcând cu 20%. De asemenea, Spania a consemnat o creștere națională de 10%, cu apartamentele în avans de 15%, în comparație cu doar 6% pentru case, în timp ce în Cehia s-a raportat un salt de 12% global (+14 în cazul apartamentelor), iar în Slovacia, o creștere de 7%, Germania – de 4%, și Italia – de 3%.

Turcia a fost singura piață cu scădere de prețuri, de 9%, din cauza politicii monetare extrem de restrictive și a accesului redus la creditare.

În mediul urban, Munchen este cel mai scump oraș din Germania, cu 8.053 de euro/mp, urmat de Lisabona (5.257 euro/mp) și Madrid (cu 3.332 euro/mp).

Raportul ‘Housing Insider: European Real Estate Insights Report 2025’ a fost realizat de Remax Europe pe baza datelor din 11 piețe rezidențiale europene (Austria, Bulgaria, Cehia, Germania, Italia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Turcia).

Remax a fost înființată în anul 1973, în Denver, și are în prezent peste 140.000 de agenți afiliați, în 8.300 de birouri, aflate în 110 țări. În Europa, compania este prezentă în 40 de țări, cu peste 2.400 de birouri și 33.000 de agenți.