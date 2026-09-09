Remus Borza: STB are nevoie de o restructurare reală, profundă și radicală; datoriile ar putea depăși 3 miliarde de lei

Societatea de Transport București (STB) are nevoie de o restructurare reală, profundă și radicală, care va viza inclusiv tarifele, gratuitățile, subvențiile, managementul, contractele și cheltuielile, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Remus Borza, managing partner la Euro Insol SPRL, una dintre societățile care fac parte din consorțiul desemnat administrator judiciar provizoriu al STB.

‘Ce se va întâmpla? Se va întâmpla ceea ce trebuie să se întâmple. O restructurare reală, profundă și radicală. O reformă practic, că tot e la modă cuvântul ăsta, deși s-a uzat prin excesul de folosire în discursul public. Aplicăm aceeași rețetă ca la Hidroelectrica. Adică vom lua acele măsuri care să conducă la o creștere a veniturilor societății și asta va implica inclusiv pe parte de tarife, de gratuități, de subvenții. Biletul trebuie să exprime costul real al unei călătorii. Vom propune măsuri pentru a diminua mersul cu nașul prin creșterea valorii amenzii care astăzi este de doar 200 lei. În ceea ce privește compania, aici va trebui să analizăm, astăzi o să ajungem la sediul societății. O să stăm de vorbă cu managementul companiei, cu toți directorii, cu liderii de sindicat’, a afirmat Borza.

El a subliniat importanța STB pentru Capitală și necesitatea unor servicii de transport public de calitate.

‘E o companie mare, o companie strategică, o companie emblematică nu doar pentru București, pentru economia românească. Să nu uităm, București înseamnă un PIB per capita comparabil cu orice capitală din Vest, de trei ori mai mare decât media la nivel național, care e de 21.000 de euro. Pe București vorbim de peste 61.000 de euro. Deci, vorbim de un oraș, o capitală cu un mare potențial economic, cu o mobilitate urbană pe măsură. Asta înseamnă că trebuie să asigurăm servicii de calitate, la timp, în siguranță, în confort’, a susținut Remus Borza.

Potrivit acestuia, administratorul judiciar urmează să analizeze contractele STB și modul în care sunt realizate achizițiile, dar și structura de personal și cheltuielile companiei.

‘Pe de altă parte, trebuie văzut pe unde se scurg banii, pentru că putem vorbi ca o regulă generală – dar asta sigur că în momentul în care vom realiza raportul pe cauze și va fi un rechizitoriu practic pe cauzele care au generat insolvența, inclusiv, eventual, persoane responsabile – însă, ca un patent universal în ceea ce privește companiile de stat, e aceeași regulă: prostul management, politizarea excesivă a managementului – și aici sigur că vom interveni’, a dat asigurări specialistul în insolvență.

Borza a amintit că, în 2013, a inițiat la Hidroelectrica cel mai amplu proces de recrutare de management, unde au fost 67 de poziții.

‘Lucrul ăsta o să-l facem și la STB dacă va fi cazul, pentru că urmărim competența, integritatea și loialitatea față de companie. Nu avem nevoie de lipitori de afișe și de purtători de carnete de partid. Avem nevoie de oameni devotați, puși în slujba cetățeanului și onești față de companie. Sigur că se fură. S-a furat și se fură, iarăși, ca regulă generală, la companiile de stat. Vom identifica acele zone gri, acele contracte împovărătoare pentru companie, pentru că pun pariu că sunt zeci de astfel de contracte cu băieții deștepți care au căpușat în timp și STB-ul, cum a fost și la CFR Marfă, cum e la TAROM, cum e în general la toate companiile de stat. Și sigur că vom analiza foarte atent și riguros toate aceste contracte și le vom denunța dacă sunt păguboase, dacă sunt în detrimentul companiei. Deci, vom lua toate acele măsuri de creștere a veniturilor’, a transmis acesta.

Totodată, se va face o analiză a veniturilor, după care se va urmări reducerea costurilor, inclusiv prin verificarea achizițiilor și a numărului de angajați, în condițiile în care, oficial, STB raportează datorii de 1,5 – 1,6 miliarde de lei, însă acestea se pare că sunt mult mai mari, de peste 3 miliarde de lei.

‘Pe costuri, pe cheltuieli, va trebui iarăși să optimizăm cheltuielile, inclusiv pe zona de achiziții (…) Știm cum se fac achizițiile în zona asta publică, semi-publică, la prețuri de 2 – 3 – 4 ori mai mari decât piața. Acum va fi o procedură transparentă, competitivă, orice achiziție se face prin licitație, licitație chiar internațională, pentru că, da, într-adevăr, parcul trebuie reînnoit – și de tramvaie – și a început lucrul ăsta, și de troleibuze. La un oraș capitală de țară trebuie să asiguri servicii de calitate, inclusiv în ceea ce privește parcul auto: mașini noi, nepoluante, cu consum redus de combustibil, ideal hibrid, ideal electrice. Și asta e o preocupare a noastră, o prioritate, dar va trebui să facem etapizat, pentru că în primul rând trebuie stabilizată compania. (…) Vom intra și pe zona asta de optimizare de costuri de cheltuieli inclusiv pe zona de personal. Vom analiza contractul colectiv de muncă, organigramă, stat de funcții’, a menționat Remus Borza.

Reprezentantul Euro Insol SPRL a precizat că numărul de salariați va fi analizat după evaluarea organigramei și a statului de funcții.

‘Vorbim de o companie cu 10.000 de salariați. Eu nu spun astăzi dacă e mult sau e puțin. Dacă e puțin și trebuie, vom mai angaja, dar dacă e mult, sunt încărcări pe anumite paliere, în special TESA, atunci evident că vom interveni. STB nu poate să fie mama tuturor răniților. E o companie care, sigur, își onorează toți salariații, acei salariați loiali, devotați și care generează plusvaloare pentru companie’, a arătat el.

Borza a prezentat și calendarul primelor demersuri în procedura de insolvență.

‘Astăzi ajungem la STB, mâine o să deschidem un cont unic de insolvență, în 20 de zile vom veni cu un raport dacă propunem continuarea perioadei de observație sau intrăm în procedură simplificată. Evident că raportul va fi de continuarea perioadei de observație. În 40 de zile avem obligația să întocmim raportul privind cauzele insolvenței și persoanele responsabile care au determinat această stare de insolvență, de incapacitate de plată. Săptămâna asta vom da drumul la notificări. Așteptăm azi, mâine debitoarea să ne pună la dispoziție lista completă cu toți creditorii. Vom notifica toți creditorii, care, la rândul lor, au un termen pentru a-și înscrie creanța, care e 23 octombrie. Avem un termen scurt de a analiza creanțele și a întocmi tabelul preliminar care este 12 noiembrie. Deci, o fereastră destul de scurtă de vreo două săptămâni doar pentru a analiza toate creanțele. Vom depune tabelul preliminar al creanțelor la grefa instanței și îl vom publica în BPI, după care avem și o adunare a creditorilor pe 17 noiembrie, la 3-4 zile după tabelul preliminar’, a spus Remus Borza.

Tribunalul București a admis, marți, cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București (STB), fiind desemnat ca administrator judiciar provizoriu un consorțiu format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL, cu o remunerație de 10.000 lei din averea STB.

Decizia a fost luată într-un alt dosar față de cel din 18 august, când tribunalul a respins cererea STB de intrare în insolvență, pe motiv că nu au fost depuse toate documentele necesare.

Instanța a desemnat administrator judiciar provizoriu la solicitarea creditorilor Ramco, Vidaj Activ Solution, Kynita și Ganzair Compressor Technic.

La mijlocul lunii iulie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, declara că STB are datorii de peste 1,6 miliarde de lei și considera că societatea de transport se află ‘într-o stare de insolvență nedeclarată’.