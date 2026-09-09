Tribunalul București aprobă intrarea în insolvență a STB

Tribunalul București a admis marți cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București (STB), fiind desemnat ca administrator judiciar provizoriu un consorțiu format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL.

Decizia a fost luată într-un alt dosar față de cel din 18 august, când tribunalul a respins cererea STB de intrare în insolvență, pe motiv că nu au fost depuse toate documentele necesare.

‘Admite cererea debitorului Societatea de Transport București STB SA. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență deschide procedura generală împotriva debitorului Societatea de Transport București STB SA. (…) Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunțarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la încheierea de deschidere a procedurii – 15 zile de la primirea notificării, precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului – 23.10.2026; c) termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe – 12.11.2026; d) termenul de definitivare a tabelului creanțelor – 07.12.2026; e) data primei ședințe a adunării generale a creditorilor – 17.11.2026’, se arată în decizia tribunalului de marți.

Instanța a desemnat administrator judiciar provizoriu, la solicitarea creditorilor Ramco SRL, Vidaj Activ Solution SRL, Kynita SRL și Ganzair Compressor Technic SRL, consorțiul format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL, cu o remunerație de 10.000 lei din averea STB.

Judecătorul a fixat termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la data de 2 februarie 2027.

Dosarul a fost înregistrat pe 25 august pe rolul Tribunalului București, iar la capitolul creditori sunt menționate mai multe firme, printre care Astra Vagoane Călători SA, Tinmar Energy SA, Electroputere VFU Pașcani SA, Romprest Servicii Integrate SRL, Daimler Truck&Bus Romania SRL.

La mijlocul lunii iulie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, declara că STB are datorii de peste 1,6 miliarde de lei și considera că societatea de transport se află ‘într-o stare de insolvență nedeclarată’.

‘În acest moment, la jumătatea anului, avem o datorie la STB de peste un miliard șase sute și cu asta cred că am spus cam totul. Deci, trebuie să plătim datorii din trecut, în special (…) către ANAF. La ANAF avem 1,5 miliarde datorii, din care 400 de milioane doar penalității. Cred, am ajuns la concluzia că nu există suficientă capacitate de reformare structurală la nivelul STB și că singura soluție pentru a eficientiza cât de cât compania, de a nu mai acumula penalități și de a nu ne fi poprite conturile, pentru că am fi ajuns oricum în incapacitate de plată, este insolvența. Practic, prin acest proces de insolvență putem să protejăm angajații, șoferii, vatmanii, muncitorii, în special, dar și alți angajați, ca să nu ne fie poprite conturile și în momentul în care le facem plățile să nu ni se ia banii de acolo’, spunea Ciucu.