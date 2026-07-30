Renault a revenit pe profit datorită vânzărilor solide de vehicule electrice

Producătorul auto francez Renault a raportat o creștere a veniturilor de 9,4% în primul semestru din 2026, și a revenit pe profit datorită vânzărilor solide de vehicule electrice (EV), în pofida sporirii presiunilor din partea rivalilor din China, transmite Reuters.

Renault a informat că vânzările de vehicule complet electrice au urcat cu 47,6% față de perioada similară din 2025, susținute de succesul noului Renault 5. EV au fost responsabile pentru unul din cinci noi vehicule vândute.

‘Rezultatele noastre din primul semestru confirmă că modelul nostru strategic model funcționează, chiar și într-un mediu complex’, le-a spus jurnaliștilor directorul general al Renault, Francois Provost.

Producătorul auto francez, care se așteaptă ca presiunile asupra prețurilor în Europa să continue în acest an, a raportat o marjă operațională de 5,2% în primul semestru din 2026, în scădere de la 6% în perioada similară din 2025 dar peste așteptările analiștilor, de 5%.

În pofida sporirii concurenței în Europa din partea companiilor auto din China, inclusiv BYD și Chery, Renault a confirmat că se așteaptă la o marjă operațională de 5,5% în 2026, comparativ cu 6,3% în 2025.

Grupul Renault a înregistrat un profit net de 700 milioane de euro în primul semestru din 2026, față de pierderi nete de 11,18 miliarde de euro în perioada similară din 2025, incluzând 9,3 miliarde de euro de pe urma deprecierii investiției sale în partenerul Nissan.

Veniturile au urcat la 30,25 miliarde de euro, un avans de 9,4% față de 27,64 miliarde de euro în primul semestru din 2025, în timp ce analiștii estimau venituri de 29,4 miliarde de euro.