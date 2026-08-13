BVB: Profit net individual de 17 milioane de lei la 6 luni, cel mai bun prim semestru din istorie

Bursa de Valori București a afișat un profit net individual de 17 milioane de lei în prima jumătate a acestui an, marcând cel mai bun prim semestru din istorie, se arată într-un comunicat al BVB, publicat joi.

”Prim semestru cu rezultate financiare record, marcat de noi maxime istorice, activitate de tranzacționare intensă susținută de lichiditatea ridicată a pieței și interes crescut al investitorilor. (…) Profitabilitatea netă la S1 2026 atinge un nivel record de 17 milioane lei, marcând cel mai bun prim semestru din istoria BVB”, se precizează în documentul citat.

Veniturile operaționale au crescut cu 61% față de prima jumătate a anului trecut, la 28,75 milioane de lei, impact direct din veniturile din tranzacționare (88% an/an), ca urmare a unei evoluții favorabile a pieței reflectată în volume de tranzacționare crescute, noi runde de finanțare și interes ridicat al investitorilor.

Potrivit BVB, creșterea este susținută și de veniturile din taxe emitenți, vânzare de date și servicii IT.

Cheltuielile operaţionale, în valoare de 15,43 milioane lei, s-au majorat cu 8% față de primul semestru din 2025, efect de bază din completarea schemei de personal în vederea acoperirii nevoilor operaționale, dar și al ajustărilor de salarii efectuate în cursul anului 2025, precizează sursa citată.

În aceste condiții, profitul operațional în primele 6 luni din 2026 a atins 13,32 milioane de lei, în creștere cu 280% comparativ cu S1 2025, cu o marjă operațională de 46%.

Profitul financiar a fost de 5,88 milioane de lei, reprezentat, în principal, de veniturile din dividende de la DC (Depozitarul Central, n.r.) în valoare de 4,97 milioane de lei.

La nivel de grup, profitabilitatea BVB s-a îmbunătățit pe fondul rezultatelor financiare peste așteptări, realizate de segmentele tranzacționare și post-tranzacționare & registru, profitul net al acestora depășind 22 milioane lei, se arată în comunicat.

”Rezultatul obținut susține cheltuielile operaționale înregistrate de filiala CCP.RO, aflată în etapa de pregătire a lansării operaționale”, susține documentul citat.

Veniturile operaționale ale grupului BVB au atins valoarea de 54,97 milioane de lei, consemnând un avans de 48% an/an, determinat de segmentul tranzacționare și susținut de segmentul post-tranzacționare și registru pe fondul creșterii capitalizării companiilor listate la BVB și volumului operațiunilor efectuate.

Cheltuieli operationale de 41,28 milioane de lei au înregistrat o creștere de 10% comparativ cu S1 2025, determinată, în principal, de completarea schemei de personal și ajustările salariale la nivel de Grup.

Grupul a raportat profit operațional de 13,69 milioane de lei, față de o pierdere de 490.000 lei în S1 2025, impact direct din evoluția favorabilă a veniturilor operationale.

Profitul financiar a fost de 1,23 milioane de lei, reprezentat, în principal, de venituri din dobânzi.

Profitul net al Grupului BVB în primul semestru al acestui an, de 13,8 milioane de lei, a consemnat o creștere semnificativă față de 1,48 milioane lei înregistrat în S1 2025.