Fermierii germani cer ajutorul guvernului pentru a face față unei recolte de cereale ”dezamăgitoare”

Fermierii germani au tras marți un semnal de alarmă cu privire la o scădere a recoltelor și a randamentelor la cereale în 2026, din cauza valurilor succesive de căldură și a unei secete istorice din această vară, fenomene agravate de schimbările climatice, informează AFP.

Conform unui raport al Asociației Fermierilor Germani (DBV), producția totală de cereale este așteptată să scadă în acest an cu 7%, până la 41,9 milioane de tone, comparativ cu cea de 45,2 milioane de tone din 2025. Această cifră este puțin sub media ultimilor cinci ani, care a fost de 42,5 milioane de tone. De asemenea, randamentele culturilor de cereale sunt așteptate să scadă cu 9%.

Aceste previziuni sunt ”dezamăgitoare”, a declarat reporterilor președintele DBV, Joachim Rukwied, deplângând faptul că ”în sudul Germaniei, multe regiuni sunt în continuare mult prea uscate”.

Potrivit DBV, factorii determinanți pentru această scădere a recoltelor de cereale au fost ”o primăvară excesiv de secetoasă și un val de căldură în a doua jumătate a lunii iunie, în timpul fazei de umplere a boabelor, ceea ce a dus la coacere forțată în multe zone”. În plus, ”recolta din acest an este caracterizată de disparități regionale enorme, cu o pantă puternică nord-sud”.

Joachim Rukwied, care are el însuși o fermă în regiunea Heilbronn (sud-vest), a declarat că nu a avut ”ploi semnificative de la mijlocul lunii iunie”, ceea ce înseamnă că ”furajele nu mai cresc”.

Potrivit DBV, ”lipsa precipitațiilor a dus la randamente scăzute și chiar recolte pierdute la unele culturi”, în regiunile cele mai afectate de secetă și temperaturi anormal de ridicate.

Și în pofida faptului că temperaturile au scăzut în ultimele zile, Rukwied a subliniat că ”unde pagubele provocate de secetă – în special în landurile Baden-Wurttemberg și Bavaria – sunt foarte pronunțate; de exemplu, la porumb, ploaia nu va mai ajuta”.

Pe lângă căldură și secetă, dăunătorii au afectat și ei grav culturile agricole și au degradat calitatea recoltelor, rapița de iarnă fiind ”cea mai afectată, cu o scădere de 20% a randamentului”.

Orzul de iarnă a avut o evoluție mai bună, cu o scădere a randamentelor cu doar 4%, grație faptului că suprafața cultivată a fost mai mare și că orzul ”ajunsese în mare măsură la maturitate înainte de valul de căldură și a putut fi recoltat mai devreme”.

Recoltele slabe din acest an vin într-o perioadă de incertitudine economică pentru fermierii germani. ”Situația economică este foarte tensionată în multe ferme’, a explicat Rukwied. Pentru unii dintre fermieri, ‘întrebarea este: oare voi putea prefinanța următoarea recoltă?”.

Potrivit DBV, fermierii se confruntă cu prețuri scăzute la produsele lor și costuri ridicate ale factorilor de producție, cum ar fi motorina, pesticidele și îngrășămintele, care ”au un impact puternic asupra lichidității multor ferme”.

În contextul acestor dificultăți, președintele DBV a considerat ”imperativ” ca guvernul federal să implementeze un program de urgență pentru agricultură, inclusiv ”o reducere imediată a taxei pe motorină”.

Intervievat marți de cotidianul regional Rheinische Post, ministrul german al Agriculturii, Alois Rainer, a declarat că va solicita sprijin din partea Uniunii Europene, în contextul secetei care ”face ravagii în rândul culturilor agricole”.