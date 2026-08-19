Nokia va disponibiliza aproape toți angajații din China continentală până la finele anului

Producătorul finlandez de echipamente de telecomunicații Nokia intenționează să disponibilizeze majoritatea forței de muncă din China continentală și să închidă locațiile în etape până la sfârșitul anului, o retragere radicală după mai bine de patru decenii, pe măsură ce pierde teren în fața rivalilor chinezi, a relatat marți cotidianul South China Morning Post, preluat de Reuters.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, atât angajații de la divizia de rețelele mobile cât și de la divizia de infrastructură de rețea ale Nokia din China continentală urmează să fie concediați în etape, majoritatea reducerilor fiind așteptate să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.

Sursele au dezvăluit că Nokia și-a anunțat planul de a restructura operațiunile din China continentală la începutul acestei luni, în cadrul unei videoconferințe online de la sediul central din Helsinki.

Doar serviciile post-vânzare vor rămâne în China, ceea ce ar constitui ”practic o ieșire treptată de pe piață”, a declarat o sursă citată de South China Morning Post.

Un purtător de cuvânt de la Nokia a declarat că grupul finlandez a comunicat anterior că a luat măsuri pentru a alinia mai bine operațiunile sale din China cu operațiunile sale globale și că afacerile sale din China au scăzut constant în ultimii ani.

”În consecință, ne ajustăm amprenta operațională din China pentru a aborda această realitate”, a informat purtătorul de cuvânt într-un e-mail transmis Reuters.

Chiar dacă numărul total de angajați care vor fi afectați nu este clar, la sfârșitul anului 2025 Nokia avea aproximativ 7.200 de angajați în China continentală, Hong Kong și Taiwan, cu locații în orașe precum Beijing, Shanghai, Hangzhou, Chengdu și Qingdao.