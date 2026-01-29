Revolut se extinde în afara Europei

Fintech-ul britanic Revolut Ltd., care a cunoscut o creștere explozivă în ultimii ani, a anunțat marți lansarea oficială de operațiuni bancare integrale în Mexic, fiind prima sa extindere în afara Europei, pe fondul accelerării expansiunii pe piețele cu o creștere ridicată, transmite Reuters.

Revolut Bank S.A. IBM a devenit prima bancă digitală independentă care își asigură o licență bancară în Mexic printr-o aplicație directă, finanțându-și operațiunile cu peste 100 milioane de dolari, mai mult decât dublu cerințele minime de reglementare.

Extinderea în Mexic, una din economiile cele mai mari din America Latină, vine în condițiile în care Revolut se concentrează pe populația din regiune cu acces limitat la servicii bancare, iar concurența tradițională rămâne relativ scăzută.

Revolut, cea mai valoroasă companie de tehnologie financiară din Europa, a anunțat recent că vrea să obțină aprobare pentru operațiuni bancare integrale în Peru și să lanseze o platformă de plăți în India.

De asemenea, licența din Mexic va permite Revolut să ofere clienților o serie de servicii bancare digitale, schimburi valutare și transferuri internaționale de bani.

Compania cu sediul în Londra, care are peste 70 milioane de clienți pe plan global, a precizat că intenționează să-și continue planurile de expansiune, având ca obiectiv să ajungă la peste 100 milioane de clienți activi zilnic, în 100 de țări.