România rămâne unul dintre cei mai mari importatori de mașini second-hand din UE

România este unul dintre cei mai mari importatori de mașini second-hand din Uniunea Europeană (UE), se menționează într-o analiză realizată de către o companie de tehnologie, specializată în decodarea seriilor de șasiu (VIN).

‘România rămâne unul dintre cei mai mari importatori de vehicule second-hand din Uniunea Europeană, iar autoritățile se confruntă în continuare cu provocări legate de fraudele VIN și de vehiculele furate care intră pe piață din alte țări ale UE. Disponibilitatea unui instrument gratuit de verificare poate contribui la reducerea acestor riscuri pentru cumpărătorii români și pentru companiile care activează în logistică, administrarea flotelor sau asigurări’, subliniază cehii de la Vincario.

Compania de tehnologie a lansat un serviciu gratuit de verificare a vehiculelor furate – Free Vehicle Stolen Check – care permite verificarea în timp real a vehiculelor în bazele de date ale poliției naționale, inclusiv în România, Cehia, Ungaria, Slovenia, Slovacia și Italia.

Astfel, instrumentul este disponibil atât pentru consumatori, cât și pentru companii, și are ca scop reducerea riscurilor asociate achiziției de mașini second-hand și criminalității transfrontaliere legate de vehicule.

Potrivit sursei citate, serviciul permite utilizatorilor să verifice dacă un vehicul este raportat ca furat înainte de cumpărare, import sau înmatriculare. Sistemul funcționează cu surse oficiale ale poliției și ale autorităților acolo unde legislația permite, oferind o alternativă mai fiabilă la bazele de date publice sau învechite.

De asemenea, compania oferă un decodor VIN global axat pe date precise despre vehicule pentru Europa și America de Nord.

‘Fragmentarea datelor între producători și țări duce adesea la neconcordanțe care afectează atât companiile, cât și consumatorii. Tehnologia sa urmărește armonizarea informațiilor despre vehicule și îmbunătățirea calității datelor pentru telematică, conformitate și procesele din domeniul asigurărilor. Serviciul Free Vehicle Stolen Check este disponibil online și nu necesită înregistrare’, notează reprezentanții platformei specializate.

Vincario este o companie cehă, specializată în decodarea seriilor de șasiu (VIN – Vehicle Identification Number) și evaluarea vehiculelor, prin utilizarea de tehnologii avansate de Inteligență Artificială (AI) și Machine Learning.