Kelemen Hunor: Nu am depășit blocajul de săptămâna trecută

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat luni că partidele nu au depășit blocajul de săptămâna trecută în ceea ce privește desemnarea unui Guvern cu puteri depline.

‘Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple: PNL și PSD trebuie să ajungă la o oarecare înțelegere, la un oarecare compromis, dacă vrem să depășim acest moment. Fiindcă dacă PSD-ul nu votează un Guvern din care PSD nu face parte, asta înseamnă că nu există o majoritate. Dacă PNL nu votează altceva decât nu știu ce Guvern de tehnocrați, atunci nu avem majoritate. Deci nu am depășit blocajul de săptămâna trecută, fiindcă în continuare aceste condiționări nu ne lasă spațiu de manevră’, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

Atunci când PNL și PSD ajung la o concluzie comună, UDMR va vota acel Guvern, care va avea susținerea pentru învestire a celor două partide.

‘Și atunci există o majoritate. Eu o altă soluție astăzi nu mai pot să fac. Dacă pot să ajut undeva, să mai stăm de vorbă, oricând – și azi, și mâine, și poimâine sunt aici -, dar altceva n-am ce să vă spun. Dincolo de faptul că un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic, și al securității comuniste a zis să fim ținuți departe de politică. OK, să vină Petrov și să rezolve problema’, a afirmat Kelemen Hunor.

Potrivit liderului UDMR, nici măcar nu există discuții despre un posibilitatea de a fi votat un Guvern minoritar de orice tip.

‘În acest moment, am impresia că încă nici măcar nu suntem în faza în care să fie discutată posibilitatea de a vota un Guvern minoritar de orice tip, fiindcă până la această oră eu n-am auzit că ei ar fi ajuns la o soluție. Dar, din acest punct de vedere, noi nu ne-am schimbat și nu ne vom schimba’, a punctat el.

Referitor la un guvern tehnocrat, el a arătat că a discutat cu liderul PNL, Ilie Bolojan, pe această temă: ‘Data trecută, când am vorbit face-to-face cu domnul Bolojan, mi-a zis această variantă, m-a întrebat și i-am spus: e o problemă. Dacă PSD-ul nu votează, e prima problemă, nu are cum să treacă și PSD-ul, cum și PNL-ul a tras niște linii roșii și ei trebuie să se înțeleagă. Pe de altă parte, un guvern tehnocrat și nu știu cine va măsura și cu ce aparat, cât de tehnocrat și cât de independent este un Guvern, tot va avea nevoie de sprijin politic. Și, dacă a doua zi rămâne singur, acel guvern, din păcate, nu va avea posibilitatea de a gestiona nici măcar o rectificare sau un buget. Rectificarea – mai dai o ordonanță de urgență de rectificare, dar la buget tot trebuie să mergi în Parlament. Și dincolo de buget, mai există o grămadă de proiecte politice, de ordonanțe de guvern, de proiecte de lege pentru politici publice, unde trebuie să te înțelegi cu cineva în Parlament. Dacă toată lumea intră în opoziție după ce votează un Guvern, un Guvern ‘măsurat cu un aparat’ ca să fie tehnocrat sută la sută, n-ai făcut nimic’.