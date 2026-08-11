Componentele de iPhone s-au scumpit cu 38%

Majoritatea componentelor de iPhone, în frunte cu memoria, s-au scumpit semnificativ în ultimul an, ceea ce face foarte probabilă o scumpire a iPhone-urilor Apple din toamnă.

Conform analizei realizate de TrendForce pentru iPhone 18 Pro cu 256GB spaţiu de stocare, per total, costul de achiziţie a componentelor a crescut în al treilea trimestru cu 38% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Memoria este cea care suferă cea mai importantă scumpire, pe fondul crizei generate de construirea centrelor de date pentru inteligenţa artificială.

Dacă în urmă cu un an nivel de scumpire a memoriilor era de aproximativ 10%, acum, aceasta costă cu 34% mai mult decât în urmă cu un an.

Mai mult, analiştii de TrendForce se aşteaptă ca în prima jumătate a anului viitor preţul memoriilor să crească cu 40%.

Şi ecranele, respectiv procesoarele, s-au scumpit cu câte 10%, dar nivelul de creştere al preţurilor în aceste cazuri este considerat unul normal.

În acest context, analiştii susţin că este inevitabilă o scumpire la toamnă, însă cred că Apple va încerca să absoarbă o parte din costuri, pentru a nu afecta mai mult decât este cazul vânzările.