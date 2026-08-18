Shein îşi reduce evaluarea la aproximativ 25 de miliarde de dolari înaintea listării la bursă

Retailerul online de modă Shein vizează o evaluare de aproximativ 25 de miliarde de dolari în cadrul ofertei publice iniţiale pregătite la Bursa din Hong Kong, de aproape patru ori mai mică decât evaluarea de 98,2 miliarde de dolari obţinută în 2022, pe fondul încetinirii creşterii şi al presiunilor de reglementare, transmite Reuters.

Două surse apropiate situaţiei au declarat că Shein ar urma să fie evaluată la aproximativ 25 de miliarde de dolari, în timp ce o a treia sursă a indicat un interval de 25-28 de miliarde de dolari, pe baza preţurilor propuse investitorilor.

Nivelul este inferior inclusiv intervalului de 30-40 de miliarde de dolari pe care compania îl urmărea la începutul lunii august, când a început întâlnirile cu potenţialii investitori.

Shein ar putea lansa oferta publică iniţială chiar în cursul acestei săptămâni şi intenţionează să ofere investitorilor până la 8% din totalul acţiunilor. La o evaluare de 25 de miliarde de dolari, oferta ar putea ajunge astfel la aproximativ două miliarde de dolari.

Reducerea drastică a evaluării reflectă încetinirea afacerilor, creşterea costurilor comerciale, intensificarea concurenţei şi controalele mai stricte impuse platformelor care comercializează produse chinezeşti ieftine pe principalele pieţe ale companiei.

Veniturile Shein au crescut cu 41,1% în 2023 şi cu 20,7% în 2024, însă ritmul a încetinit la numai 8% în 2025, când compania a înregistrat venituri totale de 41,8 miliarde de dolari. În primul trimestru din 2026, creşterea a fost de doar 1,1%, afectată de taxele vamale şi tarifele introduse de Statele Unite.

Compania a trecut totodată pe pierdere în primul trimestru al acestui an, raportând un rezultat negativ de 99 de milioane de dolari. În 2025, Shein obţinuse însă un profit net de 2,06 miliarde de dolari. O evaluare de 25 de miliarde de dolari ar însemna că investitorii evaluează compania la aproximativ 12 ori profitul anual din 2025.

Unii investitori care au participat la prezentările pentru viitoarea listare sau au analizat situaţiile financiare recente şi-au exprimat îndoielile că Shein poate reveni la ritmurile de creştere care justificaseră evaluarea de 98,2 miliarde de dolari din 2022.

O evaluare mai redusă are consecinţe şi asupra structurii acţionariatului. Conform documentelor depuse pentru listare, Shein va trebui să acorde acţiuni suplimentare anumitor investitori care au finanţat compania înaintea IPO-ului dacă evaluarea finală va coborî sub anumite praguri stabilite anterior.