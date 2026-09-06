Acţiunile Shein au pierdut 17,5% după debutul la bursă

Shein trebuie să găsească noi motoare de creştere după un debut slab la bursa din Hong Kong, în timp ce tarifele şi noile reglementări din SUA şi Europa pun presiune asupra modelului bazat pe haine extrem de ieftine şi livrări rapide, potrivit CNBC.

Acţiunile retailerului cu sediul în Singapore au scăzut vineri pentru a patra şedinţă consecutivă şi au pierdut 17,5% de la debutul bursier de marţi.

Reacţia investitorilor ridică întrebări privind capacitatea Shein de a-şi accelera din nou creşterea, după ce avantajele care au susţinut expansiunea rapidă a companiei încep să dispară.

Analiştii consideră că Shein trebuie să demonstreze că poate concura şi prin alte elemente decât preţul, să îşi localizeze mai mult operaţiunile şi să găsească surse de creştere în afara principalelor pieţe din SUA şi Europa.

„Au mult de lucru pentru a demonstra investitorilor că aceasta este o afacere care poate continua să crească”, a declarat Josh Gilbert, analist pentru Asia-Pacific la platforma de investiţii eToro.

Modelul „rochiei de 5 dolari” devine tot mai dificil

Shein a raportat venituri de 41,8 miliarde de dolari în 2025, în creştere de la 38,7 miliarde de dolari în anul precedent.

În primul trimestru din 2026, compania a trecut însă pe pierdere, raportând un rezultat negativ de 99 de milioane de dolari, faţă de profit în aceeaşi perioadă a anului trecut.

SUA şi Europa rămân pieţele principale pentru Shein, dar ambele au modificat regulile care permiteau importurilor cu valoare redusă să intre fără taxe vamale.

Statele Unite au eliminat anul trecut regimul „de minimis” pentru coletele provenite din China şi Hong Kong, iar Uniunea Europeană a eliminat în iulie scutirea de taxe pentru importurile cu o valoare de până la 150 de euro.

UE a introdus temporar o taxă de 3 euro pentru fiecare articol. Aproape 5,9 miliarde de produse de valoare redusă au intrat în Uniunea Europeană în 2025, potrivit datelor Comisiei Europene.

„Avantajul structural care îi permitea Shein să trimită o rochie de 5 dolari la jumătatea globului aproape fără costuri a dispărut”, a spus Gilbert.

Creşterea taxelor pune Shein într-o situaţie nouă: dacă preţurile urcă, consumatorii atraşi până acum în primul rând de costurile foarte mici ar putea începe să compare şi calitatea produselor, un teren pe care compania nu a fost nevoită să concureze până acum.

Concurenţii recuperează avantajul tehnologic al Shein

Unul dintre principalele avantaje ale companiei rămâne sistemul care conectează tehnologia cu o reţea foarte flexibilă de producători.

Shein poate identifica rapid tendinţele, poate introduce noi modele într-un timp foarte scurt şi poate ajusta producţia în funcţie de cerere, reducând astfel stocurile nevândute.

Bryan Gildenberg, managing director la Retail Cities, consideră că acest sistem continuă să reprezinte un avantaj competitiv, însă restul industriei fast-fashion digitale recuperează teren.

Compania va trebui, prin urmare, să îşi redefinească oferta dincolo de „preţuri mici şi noutate permanentă”, afirmă Marguerite LeRolland, senior global insight manager pentru fashion la Euromonitor International.

Printre opţiuni se numără selectarea mai atentă a produselor oferite prin marketplace şi dezvoltarea unor noi servicii.

Shein trebuie să-şi îmbunătăţească imaginea şi să se extindă pe alte pieţe

O altă problemă este imaginea companiei, într-un moment în care atât autorităţile de reglementare, cât şi opinia publică analizează tot mai critic modelul Shein.

LeRolland consideră că grupul va trebui să îşi localizeze mai mult producţia şi operaţiunile, pe măsură ce tarifele şi reglementările reduc avantajul de cost pe care îl avea în SUA şi Europa.

Pentru a susţine creşterea globală, Shein va trebui în acelaşi timp să câştige cotă de piaţă în Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa şi America Latină.

Extinderea nu va fi însă simplă. Asia de Sud-Est, considerată una dintre pieţele cu potenţial pentru companie, este deja una dintre cele mai competitive regiuni din lume pentru comerţul electronic.

Provocarea pentru Shein este astfel să demonstreze investitorilor că modelul care i-a permis să cucerească rapid piaţa globală poate funcţiona şi într-un mediu în care hainele foarte ieftine nu mai beneficiază de aceleaşi avantaje fiscale, iar rivalii îi copiază tot mai eficient tehnologia şi viteza de producţie.