Shein pregăteşte un val de achiziţii după listarea la bursă

Shein se pregăteşte să intre într-o etapă de expansiune prin achiziţii, după listarea la bursa din Hong Kong, încercând să convingă investitorii că poate deveni mai mult decât un retailer fast-fashion, într-un moment în care creşterea vânzărilor sale a încetinit puternic, transmite Reuters.

Compania dispune de aproximativ 15 miliarde de dolari în numerar, potrivit prospectului de listare, la care se adaugă 1,74 miliarde de dolari obţinuţi prin oferta publică iniţială.

Shein a confirmat deja achiziţia brandului american Everlane pentru 80 de milioane de dolari, tranzacţie care face parte din strategia de transformare într-o platformă care să comercializeze nu doar propriile produse, ci şi mărcile cumpărate şi integrate în reţeaua sa de producţie şi distribuţie.

O sursă familiarizată cu strategia companiei a descris achiziţia Everlane drept doar ”o repetiţie” pentru viitoarea strategie de achiziţii. Shein ar urma să caute branduri din categorii diferite de preţ, pentru a atrage o bază mai largă de consumatori.

Vânzările aproape au stagnat, iar acţiunile au scăzut cu peste 20%

Strategia vine după ani de încercări eşuate de listare la New York şi Londra, blocate de obstacole de reglementare. Shein a reuşit în cele din urmă să intre săptămâna aceasta pe bursa din Hong Kong.

Acţiunile companiei au închis vineri la 38,14 dolari Hong Kong, cu peste 20% sub preţul din oferta publică iniţială.

În acelaşi timp, ritmul de creştere al afacerilor s-a deteriorat puternic. Vânzările Shein au avansat cu numai 1,1% în primul trimestru din 2026, după o creştere anuală de 8% în 2025.

Louise Deglise-Favre, analist la GlobalData, consideră că investitorii nu au inclus încă în evaluarea companiei perspectiva unei transformări reuşite într-o afacere bazată pe mai multe branduri şi pe o platformă de vânzări.

Construirea unui portofoliu important de mărci necesită însă ani, în timp ce veniturile Shein sunt afectate deja de decizia preşedintelui Donald Trump de a elimina scutirea vamală „de minimis” pentru coletele de valoare redusă.

Shein afirmă că una dintre priorităţile sale este atragerea mai multor branduri în programul Xcelerator, prin care le oferă acces la reţeaua sa de producţie, depozitare şi logistică, precum şi la platforma globală de vânzări.

Compania a cumpărat retailerul britanic fast-fashion Missguided în 2023.

Achiziţia Everlane provoacă probleme de imagine

Preluarea Everlane scoate însă în evidenţă una dintre dificultăţile strategiei Shein: diferenţa dintre reputaţia celor două companii.

Everlane şi-a construit baza de clienţi în jurul unor produse de calitate, realizate sustenabil, şi promovează concepte precum „Transparenţă radicală” şi „Lux curat”. Compania utilizează în principal materiale organice, inclusiv bumbac, şi publică informaţii despre fabricile în care sunt produse articolele sale.

În schimb, hainele Shein sunt fabricate în mare parte din poliester, iar site-ul companiei nu precizează pentru fiecare produs nici măcar ţara în care este realizat, cu atât mai puţin fabrica.

Anunţarea tranzacţiei în luna mai a provocat numeroase reacţii negative pe reţelele sociale din partea clienţilor Everlane.

CEO-ul Everlane, Alfred Chang, le-a transmis angajaţilor că brandul va rămâne independent şi îşi va păstra angajamentele privind sustenabilitatea. Compania a declarat pentru Reuters că actuala conducere şi standardele brandului nu se schimbă.

Achiziţia ar putea însă permite Shein să ajungă la o categorie diferită de consumatori. Potrivit Consumer Edge, clienţii Everlane din SUA tind să aibă venituri mai mari decât clienţii Shein.

Shein vrea să transforme eficienţa lanţului său de aprovizionare într-o afacere

Unul dintre principalele argumente cu care Shein încearcă să atragă alte branduri este propriul sistem de gestionare a producţiei.

Software-ul companiei avertizează fabricile atunci când cererea pentru un produs creşte, astfel încât producţia să poată fi majorată rapid. În sens invers, dacă un model nu se vinde, sistemul recomandă oprirea producţiei, ceea ce permite menţinerea unor stocuri foarte reduse.

Potrivit prospectului Shein, unul dintre brandurile incluse în programul Xcelerator şi-a majorat vânzările de aproximativ 15 ori în al doilea an, şi-a îmbunătăţit marja operaţională cu peste 30 de puncte procentuale şi şi-a redus cu aproximativ două treimi numărul de zile necesare rotaţiei stocurilor.

Veniturile Shein din servicii şi marketplace cresc deja mult mai rapid decât vânzările propriilor produse, dar reprezintă încă o parte mult mai mică a afacerii.

”Achiziţiile pot oferi Shein un alt motor de creştere, dar nu pot înlocui îmbunătăţirea economiei afacerii de bază”, a declarat Jianggan Li, CEO al firmei de consultanţă Momentum Works.

”Un singur Everlane nu va schimba situaţia. Ceea ce contează este dacă Shein poate demonstra că acesta este un model care poate fi repetat”, a adăugat el.