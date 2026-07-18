Sindicatele din învățământ: Guvernul condamnă educația la subfinanțare. Parlamentul să corecteze această gravă nedreptate

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație ‘Spiru Haret’ condamnă modul în care Guvernul a ales să trateze Educația prin proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cer Parlamentului să corecteze această ”gravă nedreptate”.

Într-un comunicat remis vineri AGERPRES, sindicaliștii atrag atenția că varianta ‘îmbunătățită’ a proiectului reprezintă, în realitate, o nouă ‘ofensă’ adusă personalului din învățământ, încalcă angajamente asumate de Guvern și ignoră obligații prevăzute de legislația în vigoare.

”În loc să elimine inechitățile și să redea profesiei didactice statutul pe care îl merită, proiectul adâncește discriminările salariale, accentuează lipsa de atractivitate a carierei didactice și condamnă sistemul de învățământ la un declin și mai accentuat”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, proiectul ‘ignoră complet’ actul normativ adoptat în urma grevei generale din educație din anul 2023. ”OUG nr. 57/2023 stabilește, fără echivoc, că salarizarea profesorului debutant trebuie raportată la salariul mediu brut pe economie și că întreaga grilă salarială trebuie construită astfel încât să stimuleze evoluția în carieră și să motiveze corpul profesoral. Actualul proiect elimină aceste principii și propune o grilă care nu mai reflectă dezvoltarea profesională a cadrului didactic. Raportul dintre salariul profesorului debutant și salariul maxim al profesorului cu gradul didactic I și vechime maximă este mult sub nivelul necesar de cel puțin 1,47:1 pentru o evoluție profesională firească”, menționează sindicaliștii.

Aceștia mai susțin că prin noul proiect al salarizării nu se respectă angajamentele asumate împreună cu Banca Mondială și Ministerul Muncii.

”În anul 2024 s-a convenit ca salariul maxim al profesorului din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I și vechime maximă, să fie echivalent cu salariul unui medic specialist. Astăzi, Guvernul renunță la acest angajament și propune o grilă salarială în care diferența este de aproximativ 4.000 de lei în defavoarea profesorului. Această diferență reprezintă modul în care Guvernul apreciază valoarea muncii celor care formează generațiile viitoare. (…) Este inadmisibil ca salariul maxim al unui profesor din învățământul preuniversitar să nu atingă nici măcar coeficientul 3 într-o grilă construită pe o scară de la 1 la 8. Această ierarhizare transmite un mesaj clar: experiența profesională, performanța, responsabilitatea și rolul social al profesorului sunt subevaluate în raport cu alte categorii profesionale”, transmit reprezentanții celor două federații.

Conform Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federației Sindicatelor din Educație ‘Spiru Haret’, față de varianta grilei de salarizare prezentată în luna mai, majorările sunt ‘pur simbolice’.

Profesorul debutant câștigă în plus doar 410 lei brut (aproximativ 240 lei net), iar profesorul cu gradul didactic I și peste 25 de ani vechime doar 164 lei brut (aproximativ 96 lei net). ”Aceste sume sunt nu doar insignifiante, ci profund ofensatoare pentru o profesie care presupune studii superioare, formare continuă, responsabilitate și un rol esențial în societate”, explică sindicaliștii.

Guvernul propune acordarea unei sume fixe ‘derizorii’, de 410 lei brut (240 lei net), pentru activitatea de dirigenție, una dintre cele mai complexe, consumatoare de timp și cu cea mai mare responsabilitate în relația cu elevii și părinții. În același timp, sunt diminuate indemnizațiile acordate pentru predarea în regim simultan, pentru activitatea desfășurată în zone izolate, pentru practica pedagogică și alte drepturi specifice sistemului de învățământ, se menționează în comunicat.

”Acest proiect nu poate fi analizat separat de măsurile deja adoptate prin Legea nr. 141/2025: majorarea normei didactice, creșterea efectivelor de elevi la clasă, diminuarea tarifului pentru plata cu ora și plafonarea unor drepturi salariale. El completează aceeași politică prin care Educația este transformată într-un domeniu din care se taie succesiv bani, nu într-un domeniu în care se investește, lovind și mai rău într-un sistem de învățământ deja subfinanțat”, completează sindicaliștii.

Aceștia susțin că este vorba despre o decizie politică ”profund iresponsabilă”, care ignoră faptul că Educația reprezintă cea mai importantă investiție în viitorul României.

”În aceste condiții, Guvernul își asumă întreaga responsabilitate pentru adâncirea conflictului social din Educație și pentru declanșarea unor noi acțiuni de protest. Facem un apel ferm către parlamentarii României să respingă acest proiect de lege și să dovedească faptul că înțeleg rolul esențial al Educației pentru dezvoltarea acestei țări. Parlamentul are obligația de a corecta această gravă nedreptate. Parlamentarii care vor vota acest proiect își vor asuma întreaga responsabilitate politică și morală pentru accentuarea crizei din Educație, degradarea sistemului de învățământ și compromiterea atractivității profesiei didactice”, mai transmit cele două federații sindicale.