Sorin Grindeanu: La rectificare am cerut 16 miliarde. O proporție covârșitoare este pentru investiții

Sorin Grindeanu afirmă că a cerut, la următoarea rectificare bugetară, 16 miliarde de lei: „O proporție covârșitoare este pentru investiții. Fără sumele pe care noi le dorim, anumite proiecte se vor împiedica”, spune, miercuri, ministrul Transporturilor.

„Rectificarea, din ceea ce știu eu, va fi o rectificare pozitivă, ceea ce este un prim lucru bun. Acum, o să vedem care este suma, că s-ar putea să fie mai mică decât am cerut noi, la Transporturi. Am cerut 16 miliarde, justificat, fiind ministerul care în acest moment cred că suntem cei care cheltuim cel mai mult de investiții, nu cred că este altcineva care să facă acest lucru în ritmul în care o facem noi la Transporturi. Din 16 miliarde, o proporție covârșitoare este pentru investiții. Acum, o să vedem care este suma prevăzută pentru rectificare, per total. Sigur, vor mai exista discuții în zilele următoare”, precizează Sorin Grindeanu.

El afirmă că va mai exista o altă rectificare bugetară în toamnă.

„Noi am cerut ce aveam necesar până la finalul anului, sigur, aceste lucruri pot fi reglate și în rectificările din această toamnă, dar sunt anumite lucruri care sunt urgente și pe care le vom susține cu argumente atunci când vom avea discuțiile finale legate de buget. (…) Fără sumele pe care noi le dorim, anumite proiecte se vor împiedica. Lucrurile acestea toate pe care noi le-am făcut anul trecut, de am semnat contracte de peste 10 miliarde de euro, trebuie să aibă în spate finanțările, altfel, sunt discuții”, încheie Grindeanu.