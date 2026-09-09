Tanczos Barna: Zootehnia are un rol strategic și are nevoie de finanțare adecvată și transpunerea abordării strategice în legislație

Zootehnia are un rol strategic, iar atingerea obiectivelor din strategia și planul de acțiune lansate de Comisia Europeană necesită o finanțare coerentă și complementară, a afirmat, marți, Tanczos Barna, viceprim-ministru, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Tanczos Barna a participat, în perioada 6-8 septembrie, la reuniunea informală a miniștrilor Agriculturii din UE, care s-a desfășurat la Dublin, Republica Irlanda. Alături de ministru s-a aflat Dana Rebega, director general al Direcției Generale Dezvoltare Rurală – AM PS/PNDR, menționează un comunicat al ministerului.

‘Zootehnia are un rol strategic, iar UE trebuie să își mențină capacitatea de producție pentru necesitățile proprii și să evite înlocuirea producției prin importuri fără standarde echivalente. În România, creșterea animalelor reprezintă un sector cu tradiție, esențial pentru agricultură și economia rurală, care are nevoie de sprijin adecvat pentru a face față dificultăților cu care se confruntă și pentru a rămâne viabil și atractiv. Atingerea obiectivelor din strategia și planul de acțiune lansate de Comisia Europeană necesită o finanțare coerentă și complementară, întrucât implementarea soluțiilor inovatoare depinde de capacitatea fermierilor, în special a celor mici și mijlocii, de a investi în modernizarea exploatațiilor, digitalizare, procesarea producției primare și sisteme de irigații’, a spus Tanczos Barna.

În intervenția sa, ministrul a subliniat rolul esențial al cercetării și inovării în consolidarea competitivității sectoarelor zootehnic și proteic, precum și necesitatea reducerii dependenței UE de importurile de proteine vegetale, evidențiind că atingerea obiectivelor europene în aceste domenii necesită o finanțare adecvată.

Totodată, oficialul MADR a pledat pentru o tranziție echilibrată către noile cerințe privind bunăstarea animalelor, cu sprijin financiar adecvat, care să protejeze investițiile fermierilor și competitivitatea acestora, precum și pentru reguli proporționale privind transportul animalelor.

În cadrul dezbaterilor despre strategia pentru creșterea animalelor, Tanczos Barna a adus în discuție și tema prevenirii și combaterii bolilor, un subiect de actualitate pentru România, în contextul situației din sectorul ovin și porcin. Acesta a salutat abordarea strategică și științifică în privința prevenirii bolilor și a răspunsului la acestea și a solicitat transpunerea rapidă a noilor principii în legislația europeană.

‘Legislația actuală este foarte rigidă și poate genera măsuri disproporționate: din cauza unui singur focar pot fi afectați zeci de mii de fermieri cu efective de animale sănătoase, iar câteva focare pot conduce la restricții de export și la pierderea unor piețe internaționale pentru UE. Avem nevoie urgent de o legislație care să preia abordarea științifică prevăzută în strategie și să asigure flexibilizarea regionalizării, compartimentării și vaccinării’, a subliniat Tanczos Barna în cadrul schimbului de opinii.

Pe tema bolilor care afectează sectorul ovin și a soluțiilor necesare, ministrul a avut, în marja reuniunii, discuții și cu omologii săi din Bulgaria, Grecia și Croația, țări care se confruntă cu provocări similare celor din România. Aceștia au convenit asupra unei acțiuni comune și a sprijinului reciproc în gestionarea acestor provocări.

La reuniunea de la Dublin au luat parte miniștrii Agriculturii din statele membre, reprezentanți ai Comisiei Europene și înalți oficiali europeni. Participanții au avut un schimb de opinii pe tema Strategiei pentru creșterea animalelor și Planului UE privind proteinele (Cercetare și Inovare). Prin lansarea Strategiei și a Planului de acțiune, Comisia are în vedere susținerea dezvoltării sectorului zootehnic și stimularea cultivării culturilor proteice.

Programul reuniunii informale a miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană a inclus și vizite pe teren la obiective agricole care au oferit o perspectivă asupra sectorului zootehnic și a activităților de cercetare și inovare din Irlanda.