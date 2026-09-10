Trump afirmă că Putin vrea să ajungă la o înțelegere pentru încheierea războiului din Ucraina

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că a avut o conversație grozavă cu președintele rus Vladimir Putin, iar liderul rus vrea să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters.

‘Vrea să ajungă la o înțelegere, iar dacă (președintele ucrainean Volodimir) Zelenski dorește să încheie un acord, ar fi foarte bine’, le-a spus Trump jurnaliștilor înainte de a se îmbarca în Air Force One spre Dallas pentru a participa Convenția Națională Republicană.

Emisarii președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit sâmbătă la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin și duminică la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ulterior, marți, Trump și Putin au avut o convorbire telefonică.

Steve Witkoff a subliniat că atât Rusia, cât și Ucraina, trebuie să facă compromisuri pentru a găsi o cale de ieșire din război, iar Jared Kushner, ginerele lui Trump, a insistat că președintele american este ‘foarte hotărât să pună capăt acestui război și vărsării de sânge’ în urma căreia suferă atât de multe familii.