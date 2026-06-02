Peste jumătate de milion de copii, părinți și profesori învață educație financiară, AI și blockchain prin parteneriatul dintre Bitget și UNICEF

Peste jumătate de milion de tineri, părinți și profesori din opt țări ale lumii învață educație financiară și tehnologică prin proiectul susținut de Bitget, cea mai mare platformă universală de schimb din lume, și UNICEF. Programul a ajuns, de la lansare, la peste 642.000 de participanți, iar curriculumul va include module de educație financiară și AI, dar și blockchain.

Acesta este al doilea an al parteneriatului Bitget cu Game Changers Coalition (GCC) UNICEF, o inițiativă coordonată de Biroul de Inovare din cadrul UNICEF, care își propune să extindă accesul la educație tehnologică pentru tinerii din zonele în curs de dezvoltare. Programul este concentrat în special pe fete, reprezentând 52% dintre participanți.

Coaliția operează în Armenia, Brazilia, Cambodgia, India, Kazahstan, Malaezia, Maroc și Africa de Sud. Prin curriculumul proiectului și hackathoanele de gaming, tinerii sunt sprijiniți să dobândească abilități digitale relevante pentru economia actuală.

„Tehnologia devine parte din viața de zi cu zi mai repede decât se pot adapta sistemele educaționale. Ceea ce a ieșit în evidență în timpul colaborării noastre cu UNICEF din acest an a fost cât de rapid se implică tinerii odată ce li se oferă acces și oportunități”, a declarat Gracy Chen, CEO Bitget.

Instrumentele economiei digitale, tot mai cerute

Noua etapă a parteneriatului vine pe fondul unei cereri tot mai mari de competențe digitale, în condițiile în care tinerii folosesc tehnologia de la vârste tot mai mici, dar nu au întotdeauna acces la educație privind instrumentele care definesc economia digitală. Modulele de educație financiară, AI și blockchain pot contribui la o înțelegere mai bună a tehnologiilor emergente și a modului în care acestea pot fi folosite responsabil.

„Prea mulți tineri sunt încă excluși de la competențele care conduc transformarea digitală ce modelează economia de astăzi. GCC este un răspuns clar la această nevoie. Inițiativa aduce laolaltă industria, guvernele și comunitățile, astfel încât următoarea generație să aibă competențele, încrederea și oportunitatea de a conduce într-o economie bazată pe tehnologie. Alături de Bitget, ne extindem pentru a ajunge la și mai mulți tineri cu competențele de care au nevoie”, a declarat Thomas Davin, director în cadrul Biroului de Inovare al UNICEF.

Bitget a continuat să își extindă inițiativele din educație, în paralel cu dezvoltarea instituțională și a ecosistemului, iar alfabetizarea digitală este una dintre direcțiile de bază pentru dezvoltarea pe termen lung a industriei.

Bitget s-a alăturat coaliției în iunie 2025, prin parteneriatul cu UNICEF Luxembourg, ca parte a eforturilor de a îmbunătăți alfabetizarea digitală și accesul la tehnologie pentru comunitățile insuficient deservite. În al doilea an de parteneriat, Bitget va contribui la dezvoltarea curriculumului GCC și la extinderea geografică a inițiativei.