Statele Unite și China își prelungesc armistițiul comercial până pe 10 ianuarie

Statele Unite și China au decis miercuri să prelungească armistițiul lor comercial cu două luni, până pe 10 ianuarie, a anunțat secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, în momentul în care președintele SUA, Donald Trump, îl primea pe omologul său chinez, Xi Jinping, în apropiere de Washington, relatează AFP.

‘Am convenit astăzi să prelungim (…) detensionarea economică dintre țările noastre care urma să se încheie pe 10 noiembrie (…) pentru a ne lăsa mai mult timp să vedem ce putem face pe plan economic’, a declarat Scott Bessent într-un interviu acordat canalului Fox News.

Secretarul Trezoreriei s-a exprimat în timp ce președintele american îl întâmpina personal pe omologul său chinez la coborârea din avion, în prima zi a vizitei de stat a lui Xi Jinping în capitala Statelor Unite.

Astfel, unul dintre subiectele de tensiune dintre cele două superputeri a fost parțial rezolvat înainte de întâlnirea lor.

Washingtonul și Beijingul au încheiat în octombrie 2025 un armistițiu, după ce se loviseră reciproc cu taxe vamale punitive.

Prelungirea lui a fost parafată în cadrul unei întrevederi care a avut loc în cursul dimineții, la Washington, între Scott Bessent și vicepremierul chinez He Lifeng, care petrecuseră deja o zi întreagă în discuții, duminică, la New York, a raportat oficialul american.

Partea americană intenționează ‘să vadă în următoarele luni’ dacă chinezii ‘se arată puțin mai zeloși’ în ceea ce privește respectarea termenilor acordului încheiat în octombrie 2025, a explicat Bessent.

Potrivit acestuia, ei sunt ‘puțin în urmă’ în ceea ce privește achizițiile de produse agricole americane.