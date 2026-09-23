BCE: Mai multe firme europene mari ar reduce cu o treime diferența de productivitate față de SUA

Uniunea Europeană ar putea reduce cu o treime diferența de productivitate față de SUA dacă ar avea la fel de multe companii mari, se arată într-un studiu publicat miercuri de Banca Centrală Europeană (BCE), alăturându-se astfel solicitărilor de reforme care permit companiilor să se dezvolte mai ușor, transmite Reuters.

Oficialii europeni încearcă să rezolve performanța economică mai redusă a UE față de Statele Unite, unde este sediul unora din cele mai mari companii din lume, și care conduc cursa pentru dezvoltarea AI.

Angajații din blocul comunitar au un randament pe oră cu 20% mai scăzut decât al omologilor din SUA, conform studiilor academice, deși în 1995 erau la niveluri apropiate.

Specialiștii de la Banca Centrală Europeană susțin că dacă Europa ar avea aceeași distribuție de firme mari și mici ca Statele Unite, fără a modifica cât de productivă este fiecare tip de companie, diferența de productivitate s-ar reduce cu aproximativ o treime.

Firmele mari sunt cu mult mai productive decât cele mai mici. Companiile cu cel puțin 250 de angajați generează în medie 86.800 euro valoare adăugată per salariat anual, în timp ce firmele care au sub 10 angajați produc mai puțin de jumătate din această sumă.

Performanța mai slabă a Europei în ceea ce privește productivitatea reflectă de asemenea nivelul mai redus al inovării, reglementarea fragmentată și piețele de capital mai puțin dezvoltate, toate acestea făcând mai dificilă pentru companii creșterea și concurența pe plan extern, conform BCE. Instituția sprijină propusul cadrul ‘EU Inc’.

În martie, Comisia Europeană a prezentat propunerea privind EU Inc., un nou set unic de norme corporative, care constituie piatra de temelie și punctul de plecare pentru cel de al 28-lea regim al UE. EU Inc. este un cadru corporativ european opțional, digital în mod implicit, care va facilita înființarea, funcționarea și dezvoltarea întreprinderilor în întreaga UE, stimulându-le să rămână în Europa și încurajându-i pe cei care au căutat altădată în altă parte să se întoarcă.

Inspirându-se puțin și din cadrul de reglementare corporativ din Delaware – Statele Unite – EU Inc ar crea o entitate juridică unică care va opera în blocul comunitar, ocolind cadrul de reglementare corporativ din cele 27 state membre.

‘EU Inc. are potențialul de a sprijini piața unică, consolidând concurența, inovarea și creșterea productivității’, potrivit BCE.A