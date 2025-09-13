Vola.ro: Din ce în ce mai mulţi români îşi planifică vacanţe în luna septembrie, ”a patra lună de vară” 

Dacă în trecut vacanţele se concentrau aproape exclusiv în iunie–august, anul acesta septembrie s-a transformat într-o ”a patra lună de vară”, cu sejururi mai lungi şi preţuri mai mici cu până la 15% faţă de sezon, arată datele agenţiei de turism online Vola.ro. Potrivit companiei, în sezonul estival, preţul mediu al biletelor de avion, de 158 de euro, cu 3,3% mai mic decât în vara lui 2024.

”Tot mai mulţi români aleg să îşi planifice concediile în afara sezonului estival clasic. Dacă în trecut vacanţele se concentrau aproape exclusiv în iunie–august, anul acesta septembrie s-a transformat într-o „a patra lună de vară”, cu sejururi mai lungi, preţuri mai mici şi destinaţii mai libere. Analiza Vola arată că tendinţa pentru city-break-uri şi vacanţe accesibile este în creştere, confirmând o schimbare în modul în care românii privesc călătoriile”, arată compania.

Preţurile mai mici, lipsa aglomeraţiei şi temperaturile încă prietenoase au transformat luna septembrie într-o nouă lună de vacanţă pentru români. Conform datelor înregistrate de Vola.ro, cea mai mare platformă de rezervări de bilete de avion din România, sejururile au ajuns la o durată medie de 8 zile, iar preţul mediu al biletelor de avion a fost de doar 135 de euro.

Anul acesta septembrie a adus preţuri cu aproape 15% mai mici faţă de vara 2025 şi cu 9,6% mai mici comparativ cu septembrie 2024. Tot mai mulţi turişti aleg această perioadă pentru city-break-uri sau vacanţe mai lungi, profitând de costuri mai accesibile şi destinaţii mai libere.

Dacă vara şi începutul toamnei au adus vacanţe lungi şi variate, pentru perioada octombrie–decembrie tendinţa va fi de sejururi mai scurte, de 3–5 zile, dar cu aceeaşi preferinţă pentru destinaţiile europene.

Sezonul estival a fost unul intens, cu avioane pline şi aeroporturi agglomerate, arată datele companii. Vola a raportat o creştere de 11% a rezervărilor faţă de anul trecut, iar preţul mediu al biletelor de avion, de 158 de euro, a fost cu 3,3% mai mic decât în vara 2024. Aproape 94% dintre zboruri au fost intra-europene, confirmând preferinţa românilor pentru destinaţiile apropiate şi accesibile. Cele mai căutate ţări au fost Italia, Spania, Franţa şi Germania, dar şi destinaţii surpriză precum Armenia care câştigă tot mai mult teren în lista de călătorii a celor ce îşi doresc să exploreze şi destinaţii noi.

În topul oraşelor preferate în vara 2025 s-au aflat Londra, Paris, Milano, Roma, Chişinău şi Barcelona, principalele plecări fiind de pe aeroporturile din Bucureşti, Iaşi şi Cluj. Cele mai aglomerate zile de plecare au fost vineri, sâmbătă şi duminică, în timp ce marţea a fost evitată de majoritatea turiştilor.

Românii şi-au planificat vacanţele cu aproximativ 28 de zile înainte, însă peste 20% au rezervat biletele cu 15–30 de zile înainte de plecare, iar 14% au cumpărat cu peste 90 de zile în avans. Majoritatea călătorilor (63%) au fost singuri, iar 23% au călătorit în cuplu.

Zborurile low-cost sub 100 de euro – precum Bucureşti–Verona, Timişoara–Milano sau Craiova–Bruxelles – au făcut posibile city-break-uri şi vacanţe accesibile pentru mulţi români.

Vola este lider de piaţă în România, compania având o prezenţă şi în Polonia, Bulgaria şi Moldova.

În 2024, Resource Partners, unul dintre cei mai importanţi manageri regionali de fonduri de tip private equity din Europa Centrală şi de Est achiziţionează o participaţie de 80% din capitalul grupului ITH din care face parte Vola.