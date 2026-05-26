Airbus are probleme de aprovizionare și amână livrarea avioanelor pe distanțe lungi către Qantas

Cel mai mare producător de aeronave din lume Airbus, continuă să se confrunte cu probleme de livrare, transmite DPA.

Compania aeriană australiană Qantas nu va primi până în aprilie 2027 primul dintre cele 12 avioane pe distanțe lungi modificate A350 pe care le-a comandat, a anunțat luni grupul aeronautic european Airbus.

Qantas se aștepta ca livrarea să aibă loc până la finalul lui 2026. Airbus a citat problemele din lanțurile de aprovizionare, fără a da detalii suplimentare.

Compania aeriană intenționează să folosească aeronavele europene în principal pentru a oferi zboruri ultra – lungi non-stop între Sydney și New York, precum și între Sydney și Londra.

Lansarea acestor rute, prevăzută pentru mijlocul anului viitor, ar putea fi din nou amânată, deoarece o perioadă de testare a zborurilor care să dureze câteva luni este procedura standard.

Luna aceasta, Airbus a informat că a livrat mai puține avioane în primele patru luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2025, ceea ce scoate în evidență presiunile asupra grupului aeronautic european de a accelera transmiterea aeronavelor către companiile aeriene.

În aprilie, compania a livrat 67 de avioane, astfel încât livrările totale în acest an au ajuns la 181, un declin de 5,7% față de cele 192 aeronave trimise clienților în primele patru luni din 2025.

Airbus are dificultăți în îndeplinirea obiectivului anual de a livra aproximativ 870 avioane comerciale, în urma penuriei semnificative de motoare Pratt & Whitney și a întârzierilor administrative din China, care au afectat livrările în primul trimestru. Luna trecută, livrările au scăzut în ritm anual cu 16%.

În primul trimestru, Boeing a livrat mai multe aeronave decât rivalul său european, directorul general Kelly Ortberg încercând să stabilizeze grupul american de aeronave, după ani de dificultăți care au ajutat Airbus să devină cel mai mare producător de aeronave din lume.

Airbus a continuat în aprilie să livreze avioane companiilor aeriene din Golf în pofida războiului din Orientul Mijlociu. Operatorii aerieni regionali Emirates, Etihad Airways și Air Arabia au primit trei aeronave luna trecută.

Și livrările către clienții din China au continuat, după ce întârzierile administrative au fost rezolvate.

În primul trimestru, compania a vândut 436 de aeronave, sau un total net de 405 după ajustarea pentru anulări.

În 2025, Airbus a livrat 793 de avioane comerciale, o creștere de 4% față de anul precedent, dar semnificativ sub nivelul din 2019. Pentru 2026, Airbus vizează un alt record: livrarea a 870 de avioane comerciale, depășind precedentul record stabilit în 2019. Înainte ca pandemia de Covid-19 să perturbe lanțul de aprovizionare aerospațială, Airbus a livrat 863 de aeronave într-un singur an.