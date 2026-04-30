BTA: Apartenența la zona euro face Bulgaria o destinație mai atractivă și sigură pentru investitori, spune ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Georgi Klisurski, a declarat miercuri că, la începutul anului, Bulgaria a transmis unul dintre cele mai puternice mesaje către comunitatea investitorilor prin aderarea sa la zona euro, făcând din această țară o destinație și mai atractivă și sigură pentru investitori, transmite BTA.

Prezent la deschiderea forumului ‘Ziua Investitorilor 3.0: Atenție la creștere’ organizat de Bursa de Valori din Bulgaria (BSE), Klisurski a spus că, încă de la sfârșitul anului 2025, BSE a început să înregistreze un ritm de creștere mai mare, exprimându-și speranța că această tendință va continua în 2026 și ulterior.

Subliniind că integrarea piețelor europene de capital va fi unul dintre principalele subiecte ale discuțiilor sale cu miniștrii de finanțe din Eurogrup și UE care vor avea loc la Bruxelles săptămâna viitoare, Klisurski a declarat că va pleda pentru accelerarea procesului de integrare a piețelor de capital, astfel încât acestea să devină mai mari, mai profunde și mai atractive, apărând totodată importanța piețelor de capital locale și naționale. Acestea sunt deosebit de importante, în special pentru startup-uri și companii mici și mijlocii, care formează coloana vertebrală a economiei și a creșterii economice, a declarat ministrul bulgar al Finanțelor.

Klisurski a menționat situația geopolitică dinamică actuală, care, în cuvintele sale, zguduie piețele financiare globale. Geopolitica și piețele financiare sunt strâns legate, a spus el, exprimându-și speranța că aceste vremuri turbulente vor fi folosite de comunitatea financiară a Bulgariei ca o oportunitate de a-și asuma mai multe riscuri, de a face investiții mai semnificative și de a urmări noi oportunități de creștere, neașteptate și pozitive.

