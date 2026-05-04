ANCPI: 48.135 de imobile, vândute în luna aprilie, cu peste 5.000 mai puţine decât în martie

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) anunţă, luni, că, în luna aprilie s-au vândut 48.135 de imobile, cu peste 5.000 mai puţine decât în martie. Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Constanţa au înregistrat cele mai multe vânzări de imobile, în timp ce cele mai multe terenuri agricole s-au vândut în judeţele Buzău – 713, Constanţa – 702 şi Dolj – 680.

”În luna aprilie 2026, au fost vândute, la nivelul întregii ţări, 48.135 de imobile, cu 5.240 mai puţine faţă de luna martie. Numărul caselor, terenurilor şi apartamentelor care au făcut obiectul tranzacţiilor în luna aprilie este cu 1.776 mai mic faţă de perioada similară a anului 2025”, anunţă, luni, ANCPI.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în Bucureşti – 8.024, Ilfov – 3.272 şi Constanţa – 2.670. Judeţele cu cele mai puţine imobile vândute sunt Teleorman – 34, Covasna – 304 şi Călăraşi – 313.

În ceea ce priveşte reşedinţele de judeţ, cele mai multe tranzacţii imobiliare au avut loc în Braşov – 1.024, Constanţa – 925 şi Iaşi – 826, iar cele mai puţine, în Alexandria – 15, Slatina – 39 şi Giurgiu – 40.

”În luna aprilie, au fost înregistrate 804 operaţiuni de înscriere şi recepţie a bunurilor viitoare, cu 405 mai multe faţă de luna precedentă. Aceste noi operaţiuni au rezultat din înscrierile efectuate în baza Legii nr. 207/2025, al cărei scop este asigurarea transparenţei şi siguranţei juridice a promisiunilor de vânzare-cumpărare pentru locuinţele care urmează să fie construite”, precizează instituţia citată.

Cele mai multe cereri de înscriere şi recepţie a bunurilor viitoare au fost înregistrate în Bucureşti – 166, Ilfov – 128 şi Timiş – 108.

Numărul ipotecilor, la nivel naţional, a fost de 28.081, cu 1.957 mai mare faţă de aprilie 2025. Cele mai multe operaţiuni de acest gen au fost înregistrate în Bucureşti – 4.569, Ilfov – 3.615 şi Timiş – 1.293. La polul opus se află judeţele Teleorman – 47, Gorj – 79 şi Sălaj – 96.

Judeţele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole, în luna aprilie 2026, sunt Buzău – 713, Constanţa – 702 şi Dolj – 680.