7 din 10 români exclud revenirea în țară, în următorul an

Șase din zece români aflați în diaspora (61%) au investit deja în România, prin diverse metode – sprijin financiar pentru familie, imobiliare, deși 70% exclud revenirea în țară în următoarele 12 luni, arată rezultatele unui sondaj de opinie, dat publicității marți.

Conform cercetării ”Diaspora Sentiment 2026”, realizată de Mkor, la nivel comparativ, fiecare comunitate a diasporei investește diferit: cea din Germania are cea mai mare rată de investiție (71%) și cel mai ridicat sprijin financiar direct pentru familie (44%), în timp ce diaspora din Regatul Unit al Marii Britanii are cel mai avansat profil economic – 29% ocupă roluri de conducere/antreprenoriat, 62% au studii superioare, iar 46% câștigă peste 3000 de euro/lună.

De asemenea, fiecare piață cere o strategie financiară distinctă, astfel că Italia are în prim-plan protejarea patrimoniului, Germania – predictibilitatea; Spania – consumul nostalgic, iar Regatul Unit – randamentul financiar.

În același timp, Republica Moldova e un hub de capital uman tânăr pentru România, respectiv 49% Generația Z (vârstă medie 31 ani), 38% inactivi (+17% vs. medie), ideal pentru atragere prin conturi bancare peste graniță și programe de internship.

În ceea ce privește situația din România, 61% dintre cei aflați peste granițe au investit în România prin imobiliare sau sprijin familial, însă, în paralel, 70% au declarat că exclud revenirea în țară următoarele 12 luni.

La nivel general, profilul socio-profesional al românilor stabiliți în afara țării indică o stabilitate structurală evidentă, unde 44% au statutul de angajați, iar 23% activează ca manageri sau antreprenori.

”Structura atipică generează oportunități clare pentru strategiile de atragere economică ale companiilor și instituțiilor din România. Pentru mediul de business, acest segment reprezintă o soluție pentru deficitul de personal, necesitând implementarea unor programe de internship și pachete de relocare studențească. Concomitent, instituțiile financiare românești pot capta audiența prin instrumente de integrare specifice. Facilități precum conturi bancare peste graniță cu zero comisioane și pachete de economisire devin esențiale pentru a fideliza acești consumatori și a transforma potențialul demografic într-un motor de creștere economică”, se menționează în concluziile studiului citat.

Raportul de cercetare ”Diaspora Sentiment 2026” a fost realizat pe un eșantion de 2.000 de respondenți, structurat cu echilibru de gen (50% – 50%), cu vârste între 18 și 65 de ani și rezidență de minimum șapte luni pe an în afara României.