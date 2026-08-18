Ministrul interimar al Economiei: Cred că am intrat într-o fază accelerată de inovaţie şi am încredere că foarte curând vom avea o industrie de apărare şi bazată pe drone

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău (USR), a declarat, luni seară, că în anii următori capacităţile româniei de producţie de drone vor creşte accelerat şi a menţionat anul 2027 în acest sens. El a precizat că unele companii private încep să inoveze în domeniul apărării.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău (USR) a explicat, luni seară, la Euronews, când va începe producţia de drone în România.

”Acum aici avem mai multe posibilităţi. Ştiţi că, în primul rând, nişte interceptori şi nişte mecanisme sunt prevăzute şi în SAFE şi acolo producţia ar trebui să înceapă în 2027. Legat de eventuale parteneriate cu Ucraina, depinde cum se vor pune ele pe picioare şi pot să înceapă cât mai repede”, a declarat Irineu Darău.

Ministrul interimar a adăugat că sunt companii private care încep să inoveze în domeniul apărării.

”Şi vă mai spun aici şi din poziţia de ministru al Economiei şi având industria de apărare în portofoliu, sunt companii private care încep să inoveze foarte mult în acest domeniu şi care au deja partenerii străini. Eu sunt convins că, fără întârziere şi cât de repede posibil este tehnic, toate aceste eforturi conjugate, private şi publice, vor avea efect. Până atunci aţi văzut că, de cele mai multe ori, reuşim să dobărăm drone în ultima perioadă, după cum bineînţeles că ne putem baza pe tehnologii preexistente pe care le au alte state”, a declarat Darău.

Irineu Darău a adăugat că România va avea curând o industrie de apărare bazată pe drone.

”Dar cred că am intrat într-o fază accelerată de inovaţie şi am încredere că foarte curând vom avea o industrie de apărare şi bazată pe drone care ne va ajuta. Nu pot să garantez la nivel de lună, eu sunt convins că… haideţi să spunem aşa ferm în orizontul anului 2027, capacităţile noastre de producţie acasă – drone sau interceptori poţi să cumperi – dar producţia acasă vor creşte accelerat”, a mai declarat Irineu Darău.