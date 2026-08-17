Primul automobil electric Ferrari s-a vândut pentru o sumă record 40 de milioane de dolari

Sfidând criticile, primul vehicul complet electric al constructorului italian Ferrari NV a devenit cea mai scumpă mașină nouă vândută vreodată la o licitație, fiind adjudecat pentru 40 de milioane de dolari, transmite Bloomberg.

La licitația caritabilă care a fost organizată de casa Sotheby’s, cu ocazia evenimentului Monterey Car Week din California, un model Luce personalizat a doborât precedentul record, stabilit anul trecut, când un automobil Daytona SP3 personalizat de Ferrari s-a vândut cu 26 de milioane de dolari, a informat producătorul auto.

În luna mai, Ferrari a dezvăluit primul său model complet electric, botezat ‘Luce’, care poate atinge o viteză maximă de peste 310 kilometri pe oră și are o autonomie de peste 530 de kilometri. Chiar dacă poate accelera de la 0 la 100 km/h în 2,5 secunde și este echipat cu o baterie de 122 kWh, modelul Luce a fost întâmpinat cu un val de critici și o scădere a prețului acțiunilor companiei.

Modelul Luce a fost proiectat cu LoveFrom, studioul fondat de Jony Ive, fostul șef de design al Apple și o figură cheie în spatele iPhone și iMac. Mașina cu patru uși are peste 1.000 CP.

Directorul Ferrari, Benedetto Vigna, a declarat în luna mai că producătorul a primit comenzi pentru modelul Luce atât de la clienții vechi cât și de la cei noi. ‘Ferrari Luce nu are nicio legătură cu mașinile electrice pe care le-ai văzut de la alți jucători. Trebuie să-l vezi și să-l conduci pentru a înțelege că nu a fost copiat – nici interiorul, nici exteriorul, nici performanța’, a spus Benedetto Vigna la acea dată.

La finele lunii iulie, Ferrari și-a îmbunătățit previziunile de profit pentru întregul an, în contextul în care cererea pentru modele în ediție limitată, cum ar fi F80 și o versiune mai scumpă a modelului său Purosangue cu patru locuri, a dus la creșterea rezultatelor din al doilea trimestru.